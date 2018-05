Internazionali | Shapovalov scalda il Centrale Cecchinato | Seppi | Baldi e Sonego | ko e

Internazionali d’Italia Roma 2018 : in campo molti azzurri. Esordio per Sharapova e Cilic. Sfide spettacolari per Shapovalov e Coric : Si completa il primo turno e cominciano le prime partite del secondo in questa terza giornata degli Internazionali d’Italia 2018. Sarà un martedì ricco per i colori azzurri, con tantissimi italiani in campo, senza dimenticare che faranno il loro Esordio alcune delle teste di serie più alte del torneo Romano. Andreas Seppi ha l’onore di aprire il programma sul Centrale, nell’ennesima sfida Italia-Francia di questo primo turno ...