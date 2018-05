Internazionali | Seppi e Baldi lottano ma si arrendono in tre set

Internazionali d’Italia 2018 : Andreas Seppi eliminato con rimpianto. Lucas Pouille passa al tie-break del terzo set : Sono durati due ore e cinque minuti gli Internazionali d’Italia 2018 di Andreas Seppi, eliminato dal francese Lucas Pouille in tre set, 6-2 3-6 7-6(3). Una sconfitta bruciante, non priva di rammarico, per il modo con cui l’azzurro aveva rimesso in piedi la partita dopo un primo set molto negativo. Le chance di vincere ci sono state, perché Andreas è stato avanti di un break nel terzo set, prima di subire la rimonta del suo avversario ...

Diretta/ Internazionali d'Italia 2018 Errani Babos (3-6 2-4) streaming video e tv : Seppi al 3^ set! : Diretta Internazionali d'Italia 2018, streaming video e tv: prosegue il torneo di tennis sulla terra rossa di Roma, oggi primo turno per Sara Errani, Andreas Seppi e Filippo Baldi

Tennis - Internazionali Roma : sorteggio duro per gli azzurri. Fognini-Monfils e Seppi-Pouille : Roma - sorteggio difficile per gli azzurri agli Internazionali d'Italia, che scattano sabato a Roma con le qualificazioni. Fabio Fognini, n. 19 della classifica mondiale, inizierà la sua avventura ...

Internazionali : al primo turno Fognini-Monfils e Seppi-Pouille : ROMA - Sono cinque i tennisti italiani presenti nel tabellone principale degli Internazionali Bnl d'Italia , torneo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.872.105 euro, che scattano sabato con ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : il sorteggio e gli avversari degli italiani. Fabio Fognini trova Gael Monfils - Andreas Seppi pesca Lucas Pouille : Sorteggiato anche il tabellone di singolare maschile degli Internazionali d’Italia di tennis: a Roma, in attesa delle qualificazioni, saranno impegnati cinque azzurri. Ci sarà una tripla sfida Italia-Francia, quasi un modo per provare a vendicare la sconfitta, sulla stessa superficie, patita in Coppa Davis. Primo ad essere sorteggiato il vincitore delle prequalificazioni: Lorenzo Sonego sfiderà il transalpino Adrian Mannarino, mentre Fabio ...

