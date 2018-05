Internazionali | Errani ko con la Babos | tutte fuori le azzurre

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Sara Errani esce di scena. Sconfitta in due set con l’ungherese Babos : Esordio amaro per Sara Errani agli Internazionali d’Italia 2018. La tennista azzurra è stata Sconfitta nel match di primo turno dall’ungherese Timea Babos per 6-3 7-6 dopo due ore e nove minuti di gioco. Un match che ha subito ritardi infiniti a causa della pioggia e che lascia molti rimpianti alla numero 75 del mondo, che si è trovata in entrambi i set avanti di un break, ma non è mai riuscita a mantenere il vantaggio. Primo set ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Sara Errani e Martina Trevisan avanzano agli ottavi del doppio femminile : Sara Errani e Martina Trevisan avanzano agli ottavi del torneo di doppio femminile agli Internazionali d’Italia di tennis: battute le cinesi Shuai Peng e Yafan Wang con il punteggio di 7-5 7-6(1) in un’ora e 50 minuti di gioco. Le azzurre, in tabellone grazie ad una wild card, affronteranno adesso la coppia testa di serie numero 3, formata dalla magiara Timea Babos e dalla transalpina Kristina Mladenovic. Ironia della sorte, il match ...

Internazionali d'Italia 2018 - presentata la 75edizione. Wild-card per Vinci - Errani e Seppi : Sempre sul Centrale, inaugurato nel 2010 e giudicato da tennisti e addetti ai lavori come lo stadio con la miglior visibilità al mondo, è prevista una sessione serale con inizio alle ore 19.30 : in ...