Internazionali d’Italia – Seppi e Baldi fuori al secondo turno | doppio ko al terzo set

Internazionali d’Italia 2018 : si ferma la corsa di Filippo Baldi. Nikoloz Basilashvili si impone in tre set : La corsa di Filippo Baldi agli Internazionali d’Italia si è fermata al primo turno. L’azzurro è stato sconfitto con onore dal georgiano Nikoloz Basilashvili, che si è imposto col punteggio di 6-4 4-6 6-4 in due ore esatte di gioco. Il risultato la dice lunga su come Baldi, al debutto assoluto in un main draw di un Masters 1000, si sia battuto, contro un avversario quasi 300 posizioni avanti a lui nel ranking ATP (370 contro 74). A ...

Internazionali d’Italia 2018 : Andreas Seppi eliminato con rimpianto. Lucas Pouille passa al tie-break del terzo set : Sono durati due ore e cinque minuti gli Internazionali d’Italia 2018 di Andreas Seppi, eliminato dal francese Lucas Pouille in tre set, 6-2 3-6 7-6(3). Una sconfitta bruciante, non priva di rammarico, per il modo con cui l’azzurro aveva rimesso in piedi la partita dopo un primo set molto negativo. Le chance di vincere ci sono state, perché Andreas è stato avanti di un break nel terzo set, prima di subire la rimonta del suo avversario ...

Internazionali d’Italia – Fuori tutte le italiane! Anche Sara Errani si arrende a Timea Babos : Sara Errani sconfitta al primo turno degli Internazionali d’Italia: la tennista azzurra sconfitta da Timea Babos in due set Dopo la sconfitta di Camila Giorgi nelle qualificazioni e i ko di Schiavone e Vinci nella giornata di ieri, era rimasta solo Sara Errani a difendere i colori azzurri. La tennista romagnola però quest’oggi è stata sconfitta dall’ungherese Timea Babos. ‘Sarita’ è stata sconfitta con il punteggio di 6-3 / 7-6 (8-6 al ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Sara Errani esce di scena. Sconfitta in due set con l’ungherese Babos : Esordio amaro per Sara Errani agli Internazionali d’Italia 2018. La tennista azzurra è stata Sconfitta nel match di primo turno dall’ungherese Timea Babos per 6-3 7-6 dopo due ore e nove minuti di gioco. Un match che ha subito ritardi infiniti a causa della pioggia e che lascia molti rimpianti alla numero 75 del mondo, che si è trovata in entrambi i set avanti di un break, ma non è mai riuscita a mantenere il vantaggio. Primo set ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : in campo molti azzurri. Esordio per Sharapova e Cilic. Sfide spettacolari per Shapovalov e Coric : Si completa il primo turno e cominciano le prime partite del secondo in questa terza giornata degli Internazionali d’Italia 2018. Sarà un martedì ricco per i colori azzurri, con tantissimi italiani in campo, senza dimenticare che faranno il loro Esordio alcune delle teste di serie più alte del torneo Romano. Andreas Seppi ha l’onore di aprire il programma sul Centrale, nell’ennesima sfida Italia-Francia di questo primo turno ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : come vederli in tv e diretta streaming? Il programma e gli orari di martedì 15 maggio : Gli Internazionali d’Italia proseguono. Oggi verrà completato il primo turno ma debutteranno già alcune delle teste di serie più importanti, in campo per il secondo turno. Grande attesa in campo maschile per il match tra Denis Shapovalov e Tomas Berdych sul campo Centrale, così come per il debutto di Maria Sharapova, impegnata sulla Next Gen Arena contro l’australiana Ashleigh Barty. E poi ancora Angelique Kerber, Elina Svitolina, ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : tutti gli italiani in campo martedì 15 maggio. Orari e programma delle partite. Come vederle in tv : Terza giornata degli Internazionali d’Italia. Al Foro Italico verrà completato il primo turno e comincerà il secondo. Oggi tocca ad Andreas Seppi, che aprirà il programma del campo Centrale contro il francese Lucas Pouille. Nei match di secondo turno, invece, saranno impegnati sia Filippo Baldi che Lorenzo Sonego: il primo inizierà il programma della Next Gen Arena, contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, il secondo giocherà sullo stesso ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di lunedì 14 maggio del tabellone femminile. Osaka show con Azarenka : Seconda giornata per gli Internazionali d’Italia 2018 di tennis in quel di Roma: tanti gli incontri validi per il primo turno del tabellone femminile, eliminate purtroppo le tre azzurre impegnate in questo lunedì. Giornata piena di emozioni per il tennis tricolore: arriva l’ufficialità dell’ultimo torneo per Roberta Vinci, che combatte ma viene sconfitta per 2-6 6-0 6-3 dalla giovane serba Krunic. Il post partita è tutto per la ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di lunedì 14 maggio del tabellone maschile. Djokovic vince e convince - che giornata per l’Italia! : Una seconda giornata da urlo per il tennis azzurro, versione maschile, al Foro Italico di Roma. Nei match validi per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2018, i tennisti del Bel Paese hanno risposto presente, regalando grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. A dare inizio alle danze ci ha pensato il siciliano Marco Cecchinato che, in 2 ore e 7 minuti di gioco, ha sconfitto il “terraiolo” Pablo Cuevas (n.71 ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Un Fabio Fognini di LUSSO! Dominato Molfils ed ora sfida a Thiem : Signore e signori, che Fabio Fognini! Una serata di “Gala” per il tennista nostrano all’esordio negli Internazionali d’Italia 2018. Il Foro Italico esalta il genio del ligure ed il suo match contro il francese Gael Monfils (n.39 del mondo) rasenta la perfezione. Una profondità ed una sicurezza quasi insolite per il nostro rappresentante che, in meno di un 1 ora di gioco, ha fatto proprio l’incontro sullo score di ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : GRAZIE ROBERTA VINCI! Piccola gigante con un tennis che non c’è più : 11 Settembre 2015. E’ giusto partire da quella data per ricordare la carriera di ROBERTA Vinci e non è un giorno casuale, ma è quello della semifinale degli US Open 2015 contro Serena Williams. La pugliese l’ha definita la più bella vittoria della sua carriera, ma quello per noi non è solo un successo tennistico, ma è uno dei momenti più emozionanti per tutto lo sport italiano. Un’impresa che è scritta nella storia, che farà ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : ITALIA SCATENATA! Avanza anche Matteo Berrettini - vittoria netta su Tiafoe! : E’ un’ITALIA, al maschile, scatenata quella che si sta esibendo agli Internazionali d’ITALIA 2018 a Roma. Dopo i successi di Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, arriva il trionfo di Matteo Berrettini che supera con il punteggio di 6-3 7-6 in 1 ora e 40 minuti di partita l’americano Frances Tiafoe (n.63 del mondo). Un incontro molto ben giocato dall’azzurro che, specie con il dritto, ha fatto sua la partita, dominando ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - il programma di martedì 15 maggio : tutti gli orari e come vedere le partite in tv : Terza giornata per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2018: al Foro Italico di Roma tantissimi gli incontri in programma, con molti azzurri pronti a far bene. Bisognerà però fare attenzione all’insidia meteo: prevista infatti un’intera giornata di pioggia per questo martedì 15 maggio. In casa Italia, per quanto riguarda il singolare, da seguire Andreas Seppi, impegnato sul Centrale con Lucas Pouille, i ...

Internazionali d’Italia 2018 : la grinta non basta a Francesca Schiavone. Dominika Cibulkova vince in tre set : È terminata al primo turno l’avventura di Francesca Schiavone, tornata al Foro Italico dopo aver saltato, non senza polemiche, la scorsa edizione degli Internazionali d’Italia. L’azzurra ha perso in tre set contro la slovacca Dominika Cibulkova, che ha trionfato al termine di un match durato due ore e quaranta minuti con il punteggio di 6-1 6-7(5) 6-2. Schiavone ha giocato una partita da Leonessa: ha lottato con la sua consueta ...