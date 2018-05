Inter | visite mediche per Asamoah | attesa solo l’ufficialità

Inter - visite mediche ok per Asamoah : terzo rinforzo per Spalletti : L' Inter del futuro sta prendendo sempre più forma e dopo aver definito gli acquisti di Lautaro Martinez dal Racing Club de Avellaneda e di Stefan de Vrij, a parametro zero dalla Lazio, Piero Ausilio ...

Calciomercato Inter : secondo colpo dei nerazzurri - Asamoah a Milano per le visite mediche : Il terzino Kwadwo Asamoah è praticamente un giocatore dell’Inter. Il 29enne ghanese ha svolto oggi a Milano le visite mediche con il club nerazzurro, che precederanno la firma sul contratto: il difensore arriverà a parametro zero dalla Juventus e firmerà un triennale da circa 3 milioni di euro annui. Dopo Stefan De Vrij, arriva così il secondo acquisto a parametro zero per l’Inter per la stagione 2018/19. Il terzo colpo sarà invece ...

Inter - ecco il primo acquisto : visite mediche alla fine di maggio Video : Lautaro Martinez, primo acquisto dell'Inter per la stagione 2018/2019, sara' in Italia alla fine di maggio per sostenere le visite mediche. Questo è quanto trapela dall'Argentina: dopo il 23 maggio, infatti, non si conosce ancora la data precisa una delegazione del Racing de Avellaneda sara' a Milano per accompagnare l'attaccante. Ci sara' anche l'indimenticato bomber nerazzurro Diego Milito che, tra l'altro, è stato uno dei maggiori sponsor ...

Inter : Lautaro Martinez - visite a fine mese. Con lui ecco il nuovo progetto nerazzurro : Dal 23 maggio in poi ogni giorno è buono per l'arrivo in Italia di Lautaro Martinez. Il prossimo attaccante dell'Inter è atteso a Milano insieme con una delegazione del Racing di Avellaneda, tra cui ...

