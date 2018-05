Inter | Asamoah fa le visite mediche Calciomercato | nuovo colpo in difesa dopo de Vrij

Inter - visite mediche per Asamoah : attesa solo l’ufficialità : Inter- L’Inter cambia marcia sul mercato in vista della prossima stagione. Definiti gli acquisti di Martinez e De Vrij, oggi Asamoah ha svolto le viste mediche con il club nerazzurro. Un rinforzo di carisma ed esperienza. Un’assoluta certezza sia nel ruolo di terzino sinistro, sia per quello di metà campo. attesa L’UFFICIALITA’ Affare chiuso. attesa […] L'articolo Inter, visite mediche per Asamoah: attesa solo ...

Calciomercato Inter : secondo colpo dei nerazzurri - Asamoah a Milano per le visite mediche : Il terzino Kwadwo Asamoah è praticamente un giocatore dell’Inter. Il 29enne ghanese ha svolto oggi a Milano le visite mediche con il club nerazzurro, che precederanno la firma sul contratto: il difensore arriverà a parametro zero dalla Juventus e firmerà un triennale da circa 3 milioni di euro annui. Dopo Stefan De Vrij, arriva così il secondo acquisto a parametro zero per l’Inter per la stagione 2018/19. Il terzo colpo sarà invece ...

Calciomercato Inter : Asamoah completa le visite mediche - affare fatto! : Calciomercato Inter, Asamoah ha svolto le visite mediche con il suo nuovo club, affare fatto con i nerazzurri Calciomercato Inter: Asamoah è un nuovo calciatore nerazzurro. Il terzino sinistro vedrà il proprio contratto con la Juventus scadere a fine giugno e dunque sarà libero di accasarsi all’Inter. Secondo quanto rivelato da Premium sport, Asamoah oggi ha svolto le visite mediche con il club di Suning e dunque, dopo aver firmato il ...

La Juventus offre un triennale - ma Asamoah 'sposa' l'Inter : Scherzi del calcio post Bosman: domani Kwadwo Asamoah potrebbe contribuire a escludere se stesso dalla prossima Champions League. Nella prossima stagione, infatti, il ghanese vestirà probabilmente la maglia dell’Inter e se domani sera vincerà a San Siro con la Juventus complicherà terribilmente la corsa al quarto posto della squadra di Spalletti. E ci proverà, se Allegri gliene darà l’occasione, preferendolo ad Alex Sandro. Su questo nessun ...

Juve - Barzagli : "Nessuna contestazione dei tifosi". E l'agente di Asamoah "avverte" l'Inter : Il difensore: "Col Napoli giornata no". Il procuratore del terzino sul futuro: "Non ci sono solo i nerazzurri"

Derby di mercato per Asamoah : Inter in pole - ma il Milan prova un clamoroso sorpasso : Il Milan si lecca le ferite nel day after della vergognosa gara di ieri contro il Benevento. Una sconfitta che chiude definitivamente ogni idea relativa alla Champions League, ma complica anche la corsa all’Europa League, con diverse squadre che spingono alle spalle dei rossoneri. Il ds Mirabelli però, come è giusto che sia, si sta già muovendo sul mercato, con i fondi che nella prossima estate saranno prossimi allo zero. I calciatori in ...