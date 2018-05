Intelligenza artificiale per usi militari I dipendenti Google si dimettono

"L'Intelligenza artificiale? È tutto fuorché intelligente" : Innanzitutto parlare di intelligenza artificiale è fuorviante: 'Molti usano quella parola per qualcosa che io non considero intelligenza. Per me è ingegno artificiale, non intelligenza. Come nel caso ...

Google Duplex : l’Intelligenza artificiale effettua anche le prenotazioni al telefono! Progresso o regresso? : Google Duplex, il primo prototipo di assistente virtuale, fondato sull’intelligenza artificiale, è stato presentato in pompa magna, dinanzi ad un pubblico più che sorpreso. Ha effettuato delle prenotazioni telefoniche e il risultato è stato sorprendente. Ma, il dubbio sorge spontaneo: si tratta di Progresso scientifico o di regresso culturale? Voi cosa ne pensate? Le mie considerazioni partono da tanto… Sei anni fa, forse sette, ero di ritorno ...

Cracking Danilo Rea - sfida fra musicista e Intelligenza artificiale al Wired Next Fest : Il prossimo 27 maggio il Wired Next Fest 2018 ospiterà uno spettacolo davvero originale che vedrà l’intelligenza artificiale sfidare l’improvvisazione artistica dell’uomo. Cracking Danilo Rea, in programma domenica 27 alle ore 18 durante il Festival di Wired a Milano, vedrà infatti il pianista di fama internazionale Danilo Rea salire sul palco assieme ad Alex Braga e mettersi in gioco contro una tecnologia appositamente messa ...

Intelligenza artificiale per la fotocamera di OnePlus 6 - prevendite a maggio per Xiaomi Mi 7 : Mentre OnePlus 6 potrebbe utilizzare una Intelligenza Artificiale per il comparto fotografico, Xiaomi Mi 7 (ammesso che si chiami cosÌ) sarà in prevendita entro la fine del mese di maggio. L'articolo Intelligenza Artificiale per la fotocamera di OnePlus 6, prevendite a maggio per Xiaomi Mi 7 proviene da TuttoAndroid.

L'Intelligenza artificiale apre l'Archivio segreto vaticano : Se dovesse funzionare, la tecnologia potrebbe aprire la strada alla trascrizione di molti altri documenti presenti negli archivi storici di tutto il mondo.

L’Intelligenza artificiale apre l’Archivio segreto vaticano : È uno degli archivi storici più vasti del mondo, ma è difficile da consultare. Un nuovo progetto di ricerca dell’Università di Roma Tre potrebbe risolvere il problema. Leggi

Ma nell'Intelligenza artificiale l'Europa è in ritardo : In sostanza, si sfruttano i dati esistenti per creare modelli che spieghino alcuni aspetti del mondo reale e possano essere utilizzati per effettuare previsioni e prendere decisioni. Lo sviluppo di ...

Google I/O 2018 : "L'Intelligenza artificiale sarà al centro di tutto" : Alla conferenza annuale del colosso del Web, annuncia l’evoluzione delle Ai: “Sapranno rispondere a file di domande, le integreremo nelle mappe e saranno a che...

Tutti i piani della Casa Bianca di Trump sull'Intelligenza artificiale : ... il sottosegretario alla Difesa per la ricerca e l'ingegneria presso il DoD, il direttore dell'Agenzia per i progetti di ricerca avanzata della Difesa, il sottosegretario di energia per la scienza ...

È giusto che un’Intelligenza artificiale si finga un umano al telefono? : Se lo stanno chiedendo in molti, dopo la sorprendente presentazione di un sistema di Google per fare prenotazioni con il suo assistente The post È giusto che un’intelligenza artificiale si finga un umano al telefono? appeared first on Il Post.

Come il Seo trova aiuto nell'Intelligenza artificiale : La nuova tecnologia potrebbe fare una piccola rivoluzione nel mondo del Seo, perché non è riservato ai grandi clienti. Spesso inoltre l'algoritmo rivela tendenze che gli esseri umani non avevano ...

Google Duplex è l'Intelligenza artificiale che sembra umana - : Google Duplex è la nuova intelligenza artificiale in grado di effettuare prenotazioni tramite telefonate Il gigante tecnologico ha presentato al mondo Google Duplex , un'intelligenza artificiale che ...

L’Intelligenza artificiale di Duplex - l’assistente di Google che parlerà al vostro posto : (Foto: Google Assistant) Conversare con dispositivi digitali è la frontiera tecnologica del nuovo millennio, da Siri a Cortana, da Alexa a Wavenet. Ma da Google Assistant arriverà presto un nuovo strumento ancora più sofisticato per parlare col computer come se fosse una persona. Si tratta di Duplex, un’intelligenza artificiale, già testata, che chiamerà e parlerà al vostro posto, svolgendo semplici compiti come fissare appuntamenti. ...

"Intelligenza artificiale? Potere enorme in poche mani" : Un Potere enorme nelle mani di pochi. Di questo si è parlato al 'FinTechStage Festival: AI is everywhere!' che ha fatto tappa al Talent Garden di Milano: l'intelligenza artificiale raccontata da chi, ...