Inizio pessimo di Giro d’Italia per Froome – Il britannico però non molla | “sarò al top

(Di martedì 15 maggio 2018) Chrisnon smette di sognare la conquista della maglia rosa: il ciclista del Team Sky sarà pronto nella seconda parte deld’Italia Massimo Paolone/LaPresse Il secondo giorno di riposo deld’Italia è stato molto utile a Chrisper riposare e riorganizzare le idee. Il corridore del Team Sky non è stato a suo agio in nessuna tappa della corsa in rosa e soprattutto è molto indietro in classifica generale. Simon Yates della Mitchelton Scott ha realizzato prestazione fantastiche sia sull’Etna che sul Gran Sasso e sta comandando la classifica generale deld’Italia senza problemi.ha un’arma in più: la grande esperienza del Tour de France: ilha vinto 4 Grande Boucle e farà di tutto (insieme ai suoi compagni) a conquistare la maglia rosa. Alla ‘rosea’ il corridore del Team Sky ha raccontato come sono ...