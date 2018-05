: #News #Industriali: stallo compromette ripresa - CybFeed : #News #Industriali: stallo compromette ripresa - TelevideoRai101 : Industriali: stallo compromette ripresa - MondoPalermo : Crisi industriali, Faraone: 'Stallo governo mette a rischio il cantiere navale' -

"Lopolitico interno" degli ultimi mesi "rischia di far perdere all' Italia quanto di buono è stato fatto per avviare la". Così il direttore del Centro studi di Confindustria, Montanino. "E' indispensabile che il nuovo governo abbia un mandato politico chiaro", la risoluzione del Def "rispetti gli accordi con i nostri partners europei sul graduale rientro del debito pubblico". Confindustria "auspica che le clausole di salvaguardia siano disinnescate",ma occprre "evitare misure recessive".(Di martedì 15 maggio 2018)