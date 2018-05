Incubo in volo | parabrezza esplode a 10mila metri

Dal sogno all’Incubo - tragica fine per la coppia in vacanza : moglie e marito si scontrano in volo. Per lei nulla da fare : Lo scorso 19 marzo una turista di Città del Messico stava volando assieme al compagno sopra la spiaggia Zicatela a Puerto Escondido in Messico. In fase di atterraggio i due si sono scontrati in aria e la donna è precipitata al suolo rovinosamente. Dopo l’incidente entrambi sono stati trasferiti in una clinica privata, ma per la quarantatreenne Úrsula Hernández non c’è stato nulla da fare. Il partner che ha subito un impatto al suolo meno ...

British airways - il mio ‘non volo’ da Incubo. Così sono rimasta a terra senza spiegazioni : Nell’era degli smartphone, del cloud, di Facebook e Google le grandi aziende usano la tecnologia per spiare e controllare i nostri consumi e abitudini. Ma non per informare e essere in qualche modo utili ai consumatori. Ore 23.55 – arriva comunicazione urgente della British airways. Il mio volo previsto per l’indomani mattina da Londra a Los Angeles è stato cancellato. I miei impegni di lavoro fissati da tempo per lunedì 12 marzo vanno a ...