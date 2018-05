Incredibile Van Persie | addio al calcio “rinviato”

sportfair

(Di martedì 15 maggio 2018) Robin Vanpotrebbe allontanare il proprio ritiro, il calciatore olandese sembrerebbe in procinto di rimandare l’alRobin Vansembra averci ripensato: l’attaccante olandese 34enne, dopo la conquista della Coppa d’Olanda col Feyenoord è intenzionato a rimandare il suoal. “La vittoria in Coppa sembrava il modo migliore per lasciare ma continuo ad andare avanti, sono troppo entusiasta per fermarmi. Giocare con questa squadra e scendere in campo mi dà ancora grande gioia”, conclude l’ex attaccante di Manchester United e Arsenal che con la maglia degli ‘orange’ è arrivato secondo al Mondiale del Sudafrica nel 2010 e terzo a Brasile 2014. (Int/AdnKronos) L'articoloVanal“rinviato” SPORTFAIR.