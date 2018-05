Incidente in acciaieria | uno degli operai feriti | “Ho visto colleghi completamente

Incidente in acciaieria - l’operaio eroe : “I miei colleghi sembravano fusi” : Uno degli operai coinvolti nell'Incidente alle Acciaierie Venete: "Non dimenticherò mai come li ho visti: sembravano 'fusi', il calore tremendo gli aveva lasciato addosso solo le scarpe e brandelli dei pantaloni".Continua a leggere

Padova - il sopravvissuto all’Incidente nell’acciaieria : “I colleghi sembravano fusi - addosso solo brandelli di pantaloni” : Come un “terremoto” che lo “ha alzato da terra”. Lo descrive così, Gianni Gallo, uno degli operai che sono sfuggiti al vapore incandescente che ha travolto due suoi colleghi e altrettanti dipendenti di una ditta in appalto dopo la caduta della siviera nel reparto fonderia delle Acciaierie Venete di Padova. “Mentre fuggivo – ricorda – mi sono trovato davanti Todita (Sergiu, il dipendente moldavo in fin di ...

