' Incendia auto per costringere negoziante a pagare il pizzo' | pena ridotta

Altro sindaco nel mirino : Incendiata a Delia l'auto di Gianfilippo Bancheri : Nel manifestare la mia incondizionata solidarietà e sincera vicinanza a Gianfilippo Bancheri, lo invito a proseguire nella sua azione politica e amministrativa e nel suo cammino di legalità , ...

Santoni-Picone : Emergenza auto Incendiate : Roma – Fabrizio Santori, già consigliere regionale e portavoce del comitato “DifendiAmo l’Italia” e Giovanni Picone, consigliere del Municipio XII, hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Tra cassonetti ed auto incendiate, è ormai Emergenza in tutta la città di Roma dove si contano almeno 5 casi a notte da oltre 5 mesi. Solo nel quartiere Monteverde è il quinto caso nel giro di pochi mesi dove vengono ...

Licola - lite tra gruppi di extracomunitari : Incendiata un'auto. 'Più controlli - abbiamo paura' : Una notte di ordinaria follia nella zona di Licola Mare ieri sera intorno alle ore 22,30. 'C'è stata una lite di cui non sappiamo il motivo tra due gruppi di extracomunitari - hanno spiegato alcuni ...

Roma - autobus Atac esploso e Incendiato a via del Tritone : Un autobus di linea Atac ha preso fuoco in via del Tritone, a Roma. L'incendio è stato preceduto da un forte boato, che ha fatto riversare in strada le persone impiegate negli uffici,...

Incendia l'auto parcheggiata nel garage - ma viene incastrata dalle telecamere. Nei guai la nipote della vittima : «Parenti, serpenti» si dice… tant'è che ad appiccare il fuoco che ha quasi distrutto una Chevrolet Matiz parcheggiata all'interno di un garage di Melissano è stata la nipote della vittima . Nonostante ...

Sorpreso a Incendiare auto nel Sassarese - arrestato un 28enne - Sardiniapost.it : Notte incendi e furti d'auto nel Sassarese . Un giovane di 28 anni di Porto Torres , è stato arrestato dai carabinieri della locale compagnia. È ritenuto l'autore dei roghi che hanno coinvolto tre ...

Avellino : era già fuori uso l'autovelox Incendiato sul raccordo : Non si escludono sviluppi nelle prossime ore nelle indagini sull'attentato incendiario contro l'autovelox sul raccordo Avellino-Salerno nei pressi di Montoro, avvenuto nei giorni scorsi. Secondo ...

Incendia l'auto della ex : pompiere stalker in manette : Un pompiere del comando dei vigili del fuoco di Milano è stato arrestato per aver dato fuoco all'auto dell'ex compagna lo scorso 26 marzo. Ad incastrarlo sono state le telecamere...

La compagna lo lascia - vigile del fuoco Incendia la sua auto : Non si rassegnava alla loro separazione, così ha dato fuoco all'auto della ex. Il responsabile è un uomo di 53 anni, di professione vigile del fuoco, arrestato dalla Polizia di Stato di Como per atti ...

Como - pompiere Incendia l'auto dell'ex compagna/ Video - tradito dalle telecamere : arrestato 53enne : Como, pompiere incendia l'auto dell'ex compagna: a tradirlo le immagini delle telecamere di Videosorveglianza, riconosciuto dalla vittima e arrestato per atti persecutori.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 16:56:00 GMT)

Pompiere si vendica con il fuoco : Incendia l'auto della ex - tradito dalle telecamere di sorveglianza : E' stata l'ex compagna a riconoscerlo dalle immagini. Il 53enne è stato arrestato per "atti persecutori"

Como - Incendia l'auto della ex fidanzata : pompiere arrestato per atti persecutori : L'uomo è stato ripreso dalle immagini di sorveglianza mentre da fuoco all'auto della ex compagna, che l'aveva lasciato tre mesi prima

Como : Incendia auto della ex - arrestato per stalking : Milano, 3 apr. (AdnKronos) - Ha incendiato l'auto della ex fidanzata ed è fuggito, ma è stato ripreso e incastrato dalle telecamere. Nei guai un vigile del fuoco di 53 anni, in servizio a Milano, arrestato dalla Polizia di Como. L'uomo, che vive nel comasco, il 26 marzo scorso alle 13.15, si è avvic

Non vuole affidargli lavoro - Incendia auto di una donna : Ha incendiato l'auto di una donna perché non voleva affidare alla ditta edile che gestisce di fatto alcuni lavori. E' l'accusa mossa a un uomo di 75 anni, Vincenzo Musolino, arrestato dalla squadra ...