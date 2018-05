In pensione 3 anni prima col nuovo Governo? Si ma con paletti e restrizioni

Nel contratto M5S-Lega in pensione tre anni prima (ma resta il nodo costi) : Nel confronto in corso sul programma di governo il superamento della riforma Fornero è il punto di convergenza più forte. C’è accordo sull’abolizione della pensione anticipata e sul ripristino della pensione di anzianità con 41 anni e cinque mesi di contributi a prescindere dall’età, o quota 100 (101 per gli autonomi) con il meccanismo delle quote. Meccanismo che prevederebbe comunque un’età minima di 64 anni. Il «nodo» costi...

Ultime pensione anticipata 2018 - novità M5S e Lega : verso uscita a 65 anni? : Riforma delle pensioni con reintroduzione del meccanismo della Quota 100 per la pensione anticipata, potenziamento della Quota 41 dei precoci, lotta all'ilLegalità, "Flat tax" in salita rispetto alla quota del 15 per cento, regole semplici per le imprese e lotta alla povertà: sono questi i punti chiave sui quali potrebbe poggiarsi l'intesa di Governo tra il Moviemento 5 Stelle e la Lega. Più semplice arrivare all'accordo sulle pensioni e ...

Fornero va in pensione a 71 anni - senza la sua legge : L'ex ministro del Lavoro che ha dato il nome alla tanto discussa legge sulle pensioni, ha infatti deciso che in autunno cesserà di lavorare presso l'Università di Torino, dove ha insegnato Economia ...

Elsa Fornero va in pensione a 71 anni. Senza legge Fornero. "Spero di poter curare l'orto" : Dal primo novembre, l'ex ministro Elsa Fornero smetterà di lavorare all'Università di Torino e andrà in pensione, a quasi 71 anni. Lei che ha dato il nome ha alla discussa legge che ricalcola l'età pensionabile, è in realtà esente dai vincoli previsti dalla norma: la riforma non ha modificato il limite massimo di età pensionabile dei docenti universitari."Spero di poter dedicare più tempo ...

L’ex ministra Fornero va in pensione a 71 anni : per i docenti la sua riforma non vale. “Ora curerò di più l’orto” : Elsa Fornero dice basta all’insegnamento e va in pensione. Ma non per effetto della riforma che porta il suo nome, non valida per i docenti universitari. A 71 anni l’ex ministra del governo Monti smetterà lavorare all’Università di Torino, dove per una quarantina d’anni ha insegnato Economia Politica: “Spero di poter dedicare più tempo alla lettura, di potere curare l’orto, svolgere attività di volontariato e ...

pensione DI VECCHIAIA/ Con l'isopensione della Legge Fornero anticipata fino a 7 anni : Ape volontario, PENSIONE anticipata di VECCHIAIA: con l'isoPENSIONE della Legge Fornero anticipata fino a 7 anni. Cosa succede in caso di invalidità superiorie all'80%(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 09:32:00 GMT)

Segretaria fino a 96 anni - insospettabile milionaria - morta dopo la pensione. La sua storia sul New York Times - e l'eredità a sorpresa… : La storia di Sylvia Bloom non poteva che meritare le pagine del più grande giornale al mondo, il New York Times. Perché questa donna è un simbolo dei lavoratori, dell’umiltà e della capacità di mantenere un segreto milionario, frutto di intelligenza, furbizia e riservatezza. La signora Bloom ha lavorato come Segretaria nello stesso studio legale di Brooklyn per ben 67 anni, andando in pensione a 96 anni. Un record forse ineguagliabile. Per lei ...

Comune di Brindisi - Mirella Destino in pensione dopo 41 anni : Brindisi - Oltre quarant'anni di servizio negli uffici di Palazzo di città. Praticamente una vita al Comune di Brindisi dal lontano 1976. Per Mirella Destino, dirigente del settore Finanziario, è ...

Disabile di 28 anni derubata della pensione e picchiata dalla madre e dal fratello : La picchiavano per poi derubarla della pensione di invalidità. Per questo motivo madre e figlio sono stati arrestati con l'accusa di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e rapina ai danni della figlia Disabile di 28 anni. È successo a Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza.La ragazza è in cura in una struttura di Amantea. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata, nei primi giorni del mese ...

Madre e fratello la picchiano e le rubano la pensione di invalidità da anni - lei li fa arrestare : La vittima è una ragazza di 28 anni affetta da problemi psichici. Dopo anni di maltrattamenti e furti, ha trovato il coraggio di denunciare la Madre e il fratello che ora sono stati arrestati con l'accusa di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e rapina.Continua a leggere