In morte di Rachel nel Parco dei gorilla di montagna

(Di martedì 15 maggio 2018) Non so a cosa abbia pensatoquando solo il mese scorso ha partecipato al funerale di 5 suoi colleghi trucidati neldel Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo. A quell'età ti senti invincibile e lati è infinitamente distante. Non la senti camminare accanto a te nel folto della foresta, non la immagini armare il fucile né acquattarsi tra il fango e le radici.Non puoi immaginare la lucida freddezza che dà alla vita di una ragazza meno valore di quanto ne dia alla propria sigaretta. Se hai 25 anni pensi solo alla gioia di avere un lavoro in un paese di immensa povertà, pensi ai tuoi amici, pensi alle infinite possibilità che puoi dare alla tua vita. Pensi alla meraviglia deidelle tue foreste che ti aiutano a vivere dignitosamente trascorrendo le tue giornate accanto alle persone che vengono da lontano per ...