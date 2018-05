In Italia verranno sperimentati i taser. Ed è già battaglia su come usarli

Giro d’Italia 2018 - undicesima tappa Assisi-Osimo : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018, Assisi-Osimo, di 156 km, andrà in scena mercoledì 16 maggio e, nonostante il chilometraggio alquanto ridotto, viene considerata come una frazione di media difficoltà, dato il profilo altimetrico abbastanza mosso. Si tratta infatti di una tappa appenninica che si districa tra Umbria e Marche, e che avrà nel Passo del Cornello la difficoltà più rilevante di giornata. Impossibile, durante il ...

Giro d’Italia 2018 - decima tappa Penne-Gualdo Tadino : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : Dopo il giorno di riposo, martedì 15 maggio il Giro d’Italia riparte con la decima tappa, che porterà la carovana da Penne a Gualdo Tadino dopo 239 km. La partenza fittizia avverrà alle 10.55, mentre quella reale, dopo il trasferimento, sarà data alle 11.05. L’arrivo è previsto tra le 16.53 e le 17.34, a seconda della media oraria (considerata tra i 37 ed i 41 km/h). Si partirà da Penne, in provincia di Pescara, e poi si passerà da ...

Giro d’Italia 2018 - decima tappa Penne-Gualdo Tadino : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : Dopo il giorno di riposo, si torna in sella con la decima tappa del Giro d’Italia 2018, Penne-Gualdo Tadino, 239 km, in programma martedì 15 maggio. Si tratta della prima stage, molto probabilmente, adatta ad una fuga da lontano. Siamo a metà corsa e molti corridori, senza aspirazioni di classifica potrebbe tentare il colpo dell’azione in solitaria. Oggi le squadre dei velocisti lavoreranno tanto per chiudere ogni buco, ma dovranno ...

La nona tappa del Giro d'Italia 2018, Pesco Sannita-Campo Imperatore, 225 km, è in programma domenica 13 maggio. Si preannuncia una tappa particolarmente avvincente e appassionante che regalerà grande spettacolo: sarà il terzo arrivo in salita di questa Corsa Rosa, dopo quelli sull'Etna ed a Montevergine di Mercogliano, e potrebbe scombussolare ulteriormente la classifica

La Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano, ottava tappa del Giro d'Italia 2018, è in programma sabato 12 maggio. Si preannuncia una tappa particolarmente avvincente e appassionante che regalerà grande spettacolo: il secondo arrivo in salita di questa Corsa Rosa, dopo quello sull'Etna, potrebbe scombussolare ulteriormente la classifica generale.

Giro d’Italia 2018 - ottava tappa Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : La Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano, ottava tappa del Giro d’Italia 2018, è in programma sabato 12 maggio. Si preannuncia una tappa particolarmente avvincente e appassionante che regalerà grande spettacolo: il secondo arrivo in salita di questa Corsa Rosa, dopo quello sull’Etna, potrebbe scombussolare ulteriormente la classifica generale. Sull’ascesa conclusiva che porta al Santuario potrebbero muoversi i big anche se ...

Giro d’Italia 2018 - settima tappa Pizzo-Praia a Mare : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : Venerdì 11 maggio si correrà la Pizzo-Praia a Mare, settima tappa del Giro d’Italia 2018. Frazione molto semplice di 159 chilometri che con buona probabilità si concluderà in volata: i velocisti hanno già messo il mirino su questo appuntamento dopo le tre difficili tappe in Sicilia, Elia Viviani e i suoi avversari sono pronti a regalare spettacolo. La Pizzo-Praia a Mare si snoderà interamente in Calabria, nello specifico verranno ...

Giro d’Italia 2018 - sesta tappa Caltanissetta-Etna : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : Giovedì 10 maggio si correrà la sesta tappa del Giro d’Italia 2018: la Caltanissetta-Etna di 164km chiude il trittico nella bellissima Sicilia. In programma il primo arrivo in salita di questa Corsa Rosa, si arriva all’Osservatorio Astrofisico del Vulcano più alto d’Europa, un’ascesa inedita per il Giro d’Italia. La scalata all’Etna sarà lunga ben 15 chilometri: i primi 10 su carreggiata di media ampiezza che ...

Giro d’Italia 2018 - quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : Mercoledì 9 maggio si correrà la quinta tappa del Giro d’Italia 2018, 153 km da Agrigento a San Ninfa. Seconda stage in Sicilia, in apparenza interlocutoria, ma interessante nel finale. I primi 60 km non danno tregua ai corridori: saliscendi continui che renderanno gravoso il lavoro delle squadre in corsa. Successivamente il plotone si dirigerà verso Menfi, giungendo alla salita di Santa Margerita di Belice, primo GPM di giornata con i suoi 3 ...