In Italia metà dei giovani vivono con i genitori | vanno via a 30 anni

"Oggi siamo tutti Italiani" L'omaggio della De Filippi a Meta e Moro : 'Questa sera siamo tutti italiani'. Una frase di Maria De Filippi ha stupito il pubblico di Amici . La conduttrice del talent show di Canale Cinque infatti ha voluto mandare un messaggio tra le righe ...

Israele vince l'ESC2018 con Netta : Italia quinta - con Meta e Moro terzi al televoto : Dopo Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro non riescono a vincere l'Eurovision Song Contest 2018 con "Non Mi Avete Fatto Niente" ma conquistano il pubblico europeo che li piazza al terzo posto del televoto.prosegui la letturaIsraele vince l'ESC2018 con Netta: Italia quinta, con Meta e Moro terzi al televoto pubblicato su TVBlog.it 13 maggio 2018 00:50.

Nautica - Italia prima meta grandi yacht : VIAREGGIO, 12 MAG - L'Italia è tornata ad essere il primo Paese al mondo per meta di destinazione estiva dei grandi yacht. Lo ha rilevato una ricerca Cna presentata al Versilia yachting Rendez-Vous di ...

Infanzia - Save the Children : Italia paese vietato ai minori - oltre la metà non legge un libro - quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport : Un paese vietato ai minori, dove quasi 1 milione e trecentomila bambini e ragazzi[1] – il 12,5% del totale, più di 1 su 10 – vivono in povertà assoluta, oltre la metà non legge un libro, quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport. Ma, soprattutto, un paese dove i minori non riescono a emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità educative e spazi per svolgere attività sportive, artistiche e ...

Eurovision - Meta e Moro cantano l'Italia a Lisbona : È questo il bello di una manifestazione imponente, che scatena l'avidità dei social ed è vista da circa 230 milioni di spettatori nel mondo, in cui quest'anno la Spagna schiera la più giovane ...

Tasse bruciate dal Carrozzone Italia : metà delle spese statali per burocrazia e debiti : Quali sono i problemi dell'Italia che il nuovo governo dovrà affrontare? Come ricorda anche il presidente della Bce, Mario Draghi, le riforme strutturali restano una priorità a...

Il cibo Italiano nel mondo : Germania prima meta - la Spagna supera la Svizzera : Tutti parlano del cibo Made in Italy nel mondo, anche perché vale 40,2 miliardi di euro all'anno e cresce del 5,5%, ma su quali tavole va veramente a finire? La mappa l'ha realizzata la Camera di ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro all’Eurovision 2018 per l’Italia : come seguire e sostenere il duo a Lisbona : Countdown partito per la performance di Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision 2018: il duo di cantautori già trionfatore del Festival di Sanremo è pronto a rappresentare l'Italia durante la 63esima edizione dell'Eurovision Song Contest a Lisbona. Per l'occasione, i fanclub dei due artisti si sono uniti per il sostegno sul web e sui social dei propri beniamini: attraverso il profilo ufficiale della fanbase I Lupi di Ermal, sono stati resi ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia terza a metà gara - Bulgaria in testa a Guadalajara : Dopo aver vinto la Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica, l’Italia è ripartita dalla World Challenge Cup che ha incominciato la propria stagione a Guadalajara (Spagna). Le Farfalle sono terze a metà del concorso generale: Alessia Maurelli e compagne si sono fermate a 20.100 con i loro cinque cerchi, precedute dalla Bielorussia (20.300) e da una strepitosa Bulgaria (22.050) che è tornata sui livelli dei trionfi di Sòfia. Le ragazze di ...

Green Book : nei rifiuti l'Italia è un paese diviso a metà : Il Green Book, il rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia a cura della Fondazione utilitatis in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e realizzato per Utilitalia (la Federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas), ci dice delle cose nuove ed interessanti sul settore.Il primo dato chiaro che emerge dal Rapporto è che il Nord Italia ha ottime ...

Ermal Meta a Radio Italia Live canta in mezzo al pubblico e ringrazia i fan : “Mi avete fatto tanto” (video) : Ermal Meta a Radio Italia Live per un concerto esclusivo in anteprima al lungo tour estivo Non abbiamo armi. Durante la puntata di Radio Italia Live andata in onda giovedì 3 maggio, Ermal Meta ha presentato dal vivo al pubblico il nuovo album Non abbiamo armi, pubblicato a febbraio durante il Festival di Sanremo. Il cantautore si è esibito con alcune delle tracce contenute nell'album, tra cui la title track del progetto, il nuovo singolo ...