Immigrati pestano due militari Poi uno distrugge a testate auto polizia

ilgiornale

(Di martedì 15 maggio 2018) Hanno devastato l'dei vigili urbani e pestato idel reggimento Lagunari Serenissima. Gliri della folle aggressione di ieri a Mestre sono due giovani, Moustafa Darbaz, 24 anni, irakeno Ahmazia Tarshi, 22 anni, afghano. I due sono stati condannati ieri dal giudice: il primo si farà sei mesi di reclusione, il secondo sei mesi e 20 giorni. Poi torneranno in strada, come se nulla fosse. Le accuse erano di resistenza, violenza su pubblico ufficiale e danneggiamento.I fatti risalgono a domenica pomeriggio. Siamo a Mestre, parco della Bissuola. I lagunari intervengono per sedare una rissa tra due spacciatori e quattro tossicodipendenti. La faccenda è più complicata del previsto. Sul posto arrivano anche i vigili urbani, ma la colluttazione si trasforma nel pestaggio degli uomini in divisa. Come scrive La Nuova Venezia, intorno alle 12.40 alcuni passanti segnalano ai ...