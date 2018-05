Imbarazzo per Cristina e Benedetta Parodi Il fratello Roberto? Quel monologo su donne e

Gossip : Maria De Filippi mette in Imbarazzo Emma Marrone - ecco perché Video : Maria De Filippi sembra divertirsi un mondo a rispolverare un Gossip scoppiato più di 6 anni fa negli studi di Amici: dopo aver ospitato nella stessa puntata Emma Marrone e Stefano De Martino, l'altra sera la conduttrice ha messo a confronto la salentina con l'altra protagonista di quel chiacchierato 'triangolo amoroso'. Sabato 12 maggio, infatti, è andato in scena su Canale 5 l'inedito duetto tra la cantante e Belen Rodriguez [Video]: le due, ...

Gossip : Maria De Filippi mette in Imbarazzo Emma Marrone - ecco perché : Maria De Filippi sembra divertirsi un mondo a rispolverare un Gossip scoppiato più di 6 anni fa negli studi di Amici: dopo aver ospitato nella stessa puntata Emma Marrone e Stefano De Martino, l'altra sera la conduttrice ha messo a confronto la salentina con l'altra protagonista di quel chiacchierato 'triangolo amoroso'. Sabato 12 maggio, infatti, è andato in scena su Canale 5 l'inedito duetto tra la cantante e Belen Rodriguez: le due, dopo ...

Alessia Prete - la foto sul wc in onda per sbaglio. Imbarazzo Grande Fratello : 'Inconveniente tecnico' al Grande Fratello. Per un errore sono state trasmesse alcune foto di una telecamere di sicurezza posizionata nel bagno della Casa. E sul wc in quel momento era seduta Alessia ...

“Ahhh - beccati!”. Grande Fratello - Luigi Favoloso sorpreso dagli altri inquilini a letto con lei. Ha già dimenticato Patrizia? Battute a raffica per l’ex di Nina Moric e che Imbarazzo per la sua nuova ‘amica’ in Casa! : Prima il flirt con Patrizia Bonetti, poi l’addio di Nina Moric in diretta tv. Ancora, la polemica sollevata dalla comunità ebraica italiana per via di un tatuaggio filonazista sul braccio poi coperto prima di entrare nella Casa e adesso è stato sorpreso dagli altri compagni d’avventura nel reality di Canale 5 in atteggiamenti che gli hanno valso il titolo di ‘provolone della Casa’. Al Grande Fratello 15, insomma, non ci si annoia mai ...

GF news - Mariana e Simone : Imbarazzo per un assorbente : Nuovo incidente nella Casa del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. Questa volta non è colpa di Aida Nizar. A quanto pare, nel bagno è stato trovato nuovamente qualcosa di storto. Per fortuna, niente vomito. Simone Coccia ha chiamato all’appello tutte le donne, facendole recare nella toilette per capire cosa fosse l’oggetto trovato dentro il lavandino. La prima ad entrare e a controllare il tutto è stata Veronica. La figlia di Bobby Solo ...

Mimma Foti - ex di Bobby Solo e mamma di Veronica Satti : «Non lo cerchiamo per i soldi. Che Imbarazzo» : ROMA - 'Non capisco, forse qualcuno lo consiglia male. Sta facendo una brutta figura. Provo imbarazzo per lui ma anche per me'. Mimma Foti , ex compagna di Bobby Solo e madre di sua figlia Veronica , ...

Due forti terremoti in Cina : registrati per sbaglio - Imbarazzo per i sismologi : Due forti terremoti mai avvenuti: sono stati registrati per sbaglio e mettono in imbarazzo i sismologi cinesi. La China Earthquake Administration ha pubblicato sul suo sito le scuse per la diffusione della notizia di due terremoti di magnitudo 6.5 rilevati nello Xinjiang e nel Yunnan, a brevissima distanza l’uno dall’altro. I due eventi non si sono mai verificati, e la probabile causa dell’errore viene fatta risalire a ...

Simone Coccia Colaiuta : 'Ho avuto 2000 donne'. Imbarazzo per la fidanzata Pezzopane : 'Ho avuto 1.500-2.000 donne. Se contiamo dai 17 anni ai 34, una ogni due o tre giorni, ci sta. Poi facevo lo spogliarellista e avevo modo di ammucchiarne di più. Ma quando ho conosciuto Stefania ho ...

“Lì dentro…”. Prova del cuoco… ‘bollente’. Imbarazzo in diretta per Antonella Clerici che impallidisce davanti alla confessione hot della sua concorrente. Senza peli sulla lingua - è il caso di dire : Imbarazzo in studio durante l’ultima puntata de La Prova del cuoco. Succede tutto sotto gli occhi di Antonella Clerici che prima fa finta di non capire, poi non nasconde l’Imbarazzo per una confessione a dir poco bollente che ha scatenato l’ironia social e in studio. Protagonista la signora Elena, distinta, simpatica e con un’ironia di fondo difficile da non notare. Beh, ecco il malfatto, Antonella prende la parola e tra una battuta e ...

Isola dei Famosi - incidente in diretta per Valeria Marini : Imbarazzo in studio : Isola dei Famosi, imbarazzo in studio: incidente in diretta per Valeria Marini Valeria Marini è sicuramente uno dei personaggi più sopra le righe della televisione italiana. I suoi modi di fare e il suo fascino hanno infatti sempre diviso il pubblico. Valeria Marini è così: o si odia o si ama. Quello che però è […] L'articolo Isola dei Famosi, incidente in diretta per Valeria Marini: imbarazzo in studio proviene da Gossip e Tv.

Disabili contro Emiliano a Bari : “Vergognati”. L’Imbarazzo e le scuse del governatore per assegni di cura bloccati da luglio : Oltre un centinaio tra Disabili, ammalati di Sla, loro familiari e membri di associazioni di volontariato che si occupano dell’assistenza completa dei malati gravi, hanno protestato questa mattina, giovedì 15 marzo, a Bari dinanzi alla sede della presidenza della Regione Puglia con un presidio che ha bloccato il traffico e creato disagi sul lungomare. La protesta è nata per i ritardi nella erogazione degli assegni di cura necessari per ...

“Ecco chi vincerà l’Isola dei Famosi”. Giucas Casella lo sa. Ospite di Verissimo - il sensitivo ha lanciato la bomba. In Honduras i concorrenti stanno lottando per la vittoria - ma i giochi secondo l’ex naufrago sono già fatti : Silvia Toffanin in Imbarazzo : Inaspettatamente ha dato forfait ed è uscito dall’Isola dei Famosi prima del tempo, ma Giucas Casella con una costola rotta non poteva proprio andare avanti. Ora che è tornato in Italia, il sensitivo ha fatto i suoi ‘magici’ pronostici e ha rivelato che vincerà il reality. Tra gli ospiti della puntata del 10 marzo di Verissimo c’è anche lui e ovviamente non poteva sottrarsi alla rivelazione. Riguardo alla sua partenza dall’Honduras ha ...