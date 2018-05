Ilva | MISE | confronto riprenda al più presto

Ilva - Mise : parti tornino a incontrarsi al più presto : Roma, 14 mag. , askanews, Il ministero dello Sviluppo economico invita le parti coinvolte sul caso Ilva a incontrarsi al più presto per individuare una base comune da ripresentare al tavolo del ...

Ilva - “NO” DEI SINDACATI ALLA PROPOSTA DI CALENDA : TRATTATIVA INTERROTTA/ “Il Mise è stato delegittimato” : ILVA, "No" dei SINDACATI a PROPOSTA del governo, Carlo CALENDA: “Fatto di tutto, ci pensi il nuovo esecutivo". Il ministro dello sviluppo economico, passa la pALLA al nuovo governo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:15:00 GMT)

Ilva - no dei sindacati alla proposta del Mise. Trattativa interrotta : sindacati contrari alla proposta dell'esecutivo. Calenda: messa in campo ogni azione. A questo punto "il dossier passa al nuovo governo''

Ilva - arriva la proposta del Mise. No dei sindacati : Secondo i sindacati la proposta non garantisce, come loro chiedevano fin dall'inizio, l'assenza di licenziamenti e l'assunzione di tutti i lavoratori con le stesse garanzie contrattuali.

Ilva : proposta Mise - a fine piano garanzia assunzione stabile per tutti : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – tutti lavoratori avranno a fine piano la garanzia di continuità occupazionale a tempo indeterminato. è questa la soluzione al 2023 per quei lavoratori che non entreranno ne’ nella nuova Ilva nè nella newco creata da Invitalia che il governo ha messo sul tavolo di confronto con i sindacati. Se infatti, si legge nella bozza di accordo, 12 mesi prima del termine temporale previsto per la realizzazione del ...

Ilva : Mise - auspichiamo ritorno al Tavolo con approccio più costruttivo : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Al termine del confronto proseguito oggi al ministero dello Sviluppo Economico sulla trattativa Ilva “abbiamo dovuto constatare che le posizioni di azienda e sindacati rimangono distanti”. Così in una nota il ministero dello Sviluppo economico che ha chiesto, a fronte di una situazione in cui “le reciproche posizioni rimangono rigide e distanti”, alle parti di impegnarsi “in una ...

Ilva : Mise - auspichiamo ritorno al Tavolo con approccio più costruttivo (2) : (AdnKronos) – Il governo, aggiunge il ministero, “ha finora varato importanti provvedimenti per accompagnare la trattativa non ultima la garanzia degli ammortizzatori sociali per i prossimi 5 anni. Nello stesso spirito, se si verificasse una chiara volontà di dialogo delle parti, è stata confermata la disponibilità a mettere in campo ulteriori significativi provvedimenti”.La riunione di oggi, rileva il Mise, “ha però ...

Ilva - al Mise il nodo assunzioni-esuberi : 8.45 Dopo gli incontri del 23 e 24, stamane nuovo appuntamento al Mise per la trattativa sull'Ilva tra Am Investco, la società acquirente del gruppo siderurgico, e i sindacati metalmeccanici.Presenti all'incontro il Governo e i commissari straordinari. Clima teso: nelle riunioni precedenti si è sfiorata la rottura. Al centro i numeri occupazionali: Am Investco, col socio leader Arcelor Mittal,vuole assumere 10.000 unità sulle 14.000 totali del ...

Ilva - Mise : individuati punti di convergenza : Teleborsa, - Prosegue al Ministero dello Sviluppo Economico , Mise, il confronto al Tavolo Ilva che ha finora consentito di individuare punti di convergenza che garantiranno ai lavoratori il ...

Ilva - previsti nuovi incontri al MISE il 13 - 20 e 23 aprile : Teleborsa, - Il confronto sull'Ilva "continua con responsabilità". Ad affermarlo, il viceministro allo Sviluppo Economico, Teresa Bellanova , al termine dell'incontro di oggi 10 aprile presso il ...

