Iliad sarà attivo in Italia entro il 21 giugno 2018 Pronti alla rivoluzione?

Iliad - slitta il debutto in Italia : ecco come saranno le tariffe : Tra annunci e smentite, il lancio di Iliad , l'operatore mobile francese famoso per le offerte mobili flat a basso prezzo, continua a spostarsi. Doveva essere nei primi tre mesi dell'anno, poi a ...

Precisazioni sull’uscita di Iliad Italia il 6 maggio : ci sarà ancora da aspettare : Arrivano ancora novità per quanto riguarda Iliad Italia, il nuovo operatore che si appresta a mettere piede nel nostro Paese nel corso delle prossime settimane e che anche oggi 3 maggio richiede un approfondimento su quelle che sono le sue mosse. Nella giornata di ieri, con tutte la cautela del caso, abbiamo condiviso i rumors riguardanti un possibile evento previsto domenica 6 maggio in un centro commerciale di Roma, in cui avremmo toccato con ...

Subito capillare Iliad Italia : come saranno e funzioneranno i distributori automatici di SIM : Iliad Italia è pronta a fare la differenza anche nella sua strategia di diffusione nel nostro paese. Oltre ai negozi fisici a marchio dell'operatore che pure hanno iniziato a fare la loro comparsa nel nostro paese, ecco che più volte abbiamo parlato dei distributori automatici di SIM che dovrebbero rendere ancora più facile l'acquisizione di nuovi clienti attraverso operazioni automatizzate e semplificate per tutti. Ma come saranno e ...