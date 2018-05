Il volo MH370 fu un altro caso GermanWings?

agi

: Cronaca: Aereo in volo scomparso dai radar nel 2014: gli esperti dicono che fu un att... #Aereo #notizie #volo… - TuttOSuLinuX : Cronaca: Aereo in volo scomparso dai radar nel 2014: gli esperti dicono che fu un att... #Aereo #notizie #volo… - EFFlorentiis : ?? IL volo malese MH370 l'aereo è stato portato nella base militare U.S.A. D. Garcia, è volato a Tel Aviv,poi volato… - prestia_fabio : RT @ilpost: I due relitti che erano stati scoperti durante le ricerche del volo MH370 sono navi mercantili dell’Ottocento -

(Di martedì 15 maggio 2018) L'aereo della Malaysian Airlines , scomparso nel nulla quattro anni fa con a bordo 239 persone, fu condotto deliberatamente dal pilota il più lontano possibile dal mondo abitato e dai radar. Non si trattò, quindi, di un incidente o di un attacco militare, come era stato suggerito in passato, ma di un 'omicidio di massa portato a termine dal pilota', come nel ...