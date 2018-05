Il volo della Malaysia Airlines e il Di Maio dei cieli

Treviso - cancellato il volo della vacanza : coppia abbandonata in aeroporto : Da volo in ritardo a volo cancellato. Quando la vacanza sparisce in un attimo . Neanche Kafka avrebbe saputo scrivere una storia simile a quella capitata a due ragazze bellunesi, domenica notte. Ma ...

NINA MORIC E LUIGI FAvoloSO/ La modella entrerà nella casa per un confronto? (Grande Fratello 2018) : LUIGI FAVOLOSO pensa a NINA MORIC e i rumors raccontano che starebbe riflettendo sull'ipotesi di abbandonare il programma. Ma forse sarà proprio lei a entrare nella casa.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:43:00 GMT)

Pronto a rompere : senza garanzie di battaglia contro l'Ue - Salvini fa saltare il tavolo con M5S (e anche i gazebo della Lega) : "La battaglia con l'Ue è difficile. Per intraprenderla bisogna avere delle coperture, non dico tanto ma almeno dagli alleati di governo! Se non è così, è meglio non partire, meglio lasciar perdere...". Mentre a Montecitorio procede il tavolo tecnico di Lega e Cinquestelle sul 'contratto di governo', un alto dirigente del Carroccio sfoga con Huffpost tutto il suo pessimismo sulle trattative in corso. Un pessimismo ...

GF gossip : Luigi Favoloso ancora innamorato della Moric - la confessione Video : Se Nina Moric ha dichiarato che è ancora tutto da vedere [Video], Luigi Favoloso ha le idee chiare circa la sua storia d'amore con la modella croata: ha l'intenzione di riconquistarla anche se dovesse metterci tutta la vita per farlo. Il concorrente del Grande Fratello, durante un confessionale, ha dichiarato di essere ancora innamorato della sua ex e non lascera' che la sua storia si concluda così velocemente, anzi vuole rivedere la show-girl ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso rivela cosa è successo con Mariana Falace : il bacio della discordia : Forse perché sente l' eliminazione sempre più vicina, nelle ultime quarantotto ore Luigi Favoloso sta creando un putiferio confermando e smentendo il suo presunto bacio con Mariana Falace avvenuto tra ...

“Lei…”. Grande Fratello - Luigi Favoloso spiazza (ancora) tutti. La rivelazione prima della diretta : Non sarà una puntata scoppiettante, quella del Grande Fratello: di più. Negli ultimi giorni molti sponsor se la sono data a gambe dopo certi episodi avvenuti nella Casa risultati indigesti al pubblico. E poi una nuova (o di più?) eliminazione, le nomination, l’avvicinamento di Alberto e Mariana da approfondire. Insomma, c’è parecchia carne al fuoco. Ma soprattutto c’è lui, Luigi Favoloso, che suo malgrado ultimamente è ...

Luigi Mario Favoloso/ Nina Moric : "Nulla è più provocante della cortesia" (Grande Fratello 2018) : Luigi Mario Favoloso continua a destare scalpore nella casa del Grande Fratello 15. Tra scherzi di cattivo gusto e parole pesanti, l'ex fidanzato di Nina Moric si conferma maschio alpha.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 14:00:00 GMT)

GF gossip : Luigi Favoloso ancora innamorato della Moric - la confessione : Se Nina Moric ha dichiarato che è ancora tutto da vedere, Luigi Favoloso ha le idee chiare circa la sua storia d'amore con la modella croata: ha l'intenzione di riconquistarla anche se dovesse metterci tutta la vita per farlo. Il concorrente del Grande Fratello, durante un confessionale, ha dichiarato di essere ancora innamorato della sua ex e non lascerà che la sua storia si concluda così velocemente, anzi vuole rivedere la show-girl una volta ...

Gf - Luigi Favoloso fa mea culpa : "Amo Nina più della mia vita. Devo riconquistarla" : Luigi Favoloso fa marcia indietro e ora rivuole la sua Nina che però lo ha lasciato a seguito dei suoi comportamenti e atteggiamenti adottati nella casa del Gf Nip . Ricordiamo che Luigi, nel corso ...

Luigi Favoloso minaccia Alberto. Gesto della pistola contro Tarzan : «Ti aspettano fuori - non sai chi ti metti contro» : di Ida Di Grazia Uno scherzo finito male e una litigata tra coinquilini si è trasformata in una vera e propria minaccia da parte di Luigi Favoloso ad Alberto Mezzetti . Nella notte, secondo quanto si ...

Grande Fratello 15 - Luigi Favoloso e l'ormone fuori controllo : il blitz nel cuore della notte - mentre lei dorme... : Nella casa del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso , continua a tenere banco Luigi Favoloso . O meglio, tiene banco il suo ormone. Infatti il diretto interessato ha rivelato di avere avuto rapporti ...

Legambiente : tornano i campi estivi di volontariato - all’insegna della tutela ambientale e dell’integrazione sociale : tornano i campi estivi di volontariato di Legambiente: sono 75 quelli organizzati quest’anno, e a questi si aggiungono anche i 22 campi internazionali indirizzati ai volontari stranieri provenienti dalle Ong del network ‘Alliance of european voluntary service organisations’. I campi estivi sono dedicati ai ragazzi, agli adulti e alle famiglie con bimbi al seguito, durano 10-15 giorni, e si tengono in tutta Italia da giugno a ...

Amici 17 - cambia il regolamento. Michelle Hunziker e il volo ospiti della sesta puntata : In diretta su canale 5 la sesta puntata di Amici di Maria De Filippi che per questa settimana non si scontrerà con Ballando con le stelle, ma con la finale dell?Eurovision dove...

Festival del volontariato : il servizio civile protagonista con le novità della riforma [foto] : ... ma i progetti in Italia potranno prevedere anche un periodo all'estero di massimo tre mesi o, in alternativa, un periodo di tutoraggio volto a facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro. '...