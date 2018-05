Il vero scoglio sarà l' Europa

Premier terzo il vero scoglio del negoziato : La trattativa M5S-Lega riaperta in extremis ora si trova dinnanzi uno scoglio di prima grandezza: la scelta di un Premier terzo che faccia da garante tra Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi. Al momento non esiste neppure un toto-nomi: le carte sono copertissime o, più probabilmente, non esistono ancora nomi sul tavolo...