Il teaser di Nightflyers | la serie ispirata a un racconto di George R R Martin

Netflix presenta con un teaser Nightflyers - serie thriller ispirata a un racconto di George R.R. Martin (video) : Arriva il primo teaser trailer di Nightflyers, la serie tratta dall'omonima novella di George R.R. Martin, "papà" de Le cronache del ghiaccio e del fuoco e quindi di Game of Thrones. Il breve video, che trovate in fondo all'articolo, non svela molto sulla serie se non il mood generale e un primo sguardo a tre dei protagonisti. Co-prodotta da Syfy e Netflix, che la distribuirà nei paesi al di fuori degli Stati Uniti, Nightflyers è basata come ...

Nightflyers - il teaser trailer della serie sci-fi ‘firmata’ George R. R. Martin : A 11 anni dalla sua trasposizione cinematografica, il romanzo ‘minore’ di George R. R. Martin, re del fantasy con le Cronache del ghiaccio e del fuoco tradotte in tv nella serie cult Game of Thrones, approda anche sul piccolo schermo a opera di Netflix. Di Nightflyers si conoscevano i nobili natali, qualcosa del cast e le coordinate del set principale (in Irlanda, come per i drammi di Westeros): ora si aggiungono poche, cupe, ...

