Il team di Call of Duty Black Ops 4 inizia a mostrare il gioco

(Di martedì 15 maggio 2018) Nel giro di pochi giorni Activision e Treyarch riveleranno ufficialmenteofOps 4 al mondo, ma questo non fermerà il publisher e ildi sviluppo dal fomentare non poco l'hype per il nuovo capitolo della serie. Nel corso delle ultime ore l'account Twitter ufficiale del franchise videoludico diofha pubblicato una GIF che fornisce un piccolo suggerimento, anche se non molto esaustivo, su ciò che accadrà nei prossimi due giorni.La gif è incredibilmente difficile da riuscire a identificare, anche se sembra raffigurare un soldato che carica quello che sembra un fucile, prima che il famigerato logo con il "IIII" (a indicare la numerazione del nuovo capitolo) appaia sullo schermo. Un post che, in realtà, non svela molto del prossimo sparatutto in prima persona di Activision, ma si tratta di un semplice teaser per stuzzicare la curiosità e l'hype dei fan della ...