Il selfie dei due arrestati | ' Buoni a niente ma capaci di tutto' Foto

Turista violentata a Sorrento - il selfie dei due arrestati : 'Buoni a niente ma capaci di tutto' : 'Siamo buoni a niente ma capaci di tutto': la eloquente frase a corollario di una foto pubblicata su Facebook , è opera di Raffaele Regio , uno dei cinque ragazzi arrestati a Sorrento per la brutta ...

Gioca Volley S3 in Sicurezza - la carica dei 1500 a Prato. Tutti in fila per un selfie con la Coppa del Mondo : A rendere ancor più magico lo scenario di Piazza delle Carceri ci ha pensato la Coppa del Mondo che sarà in palio al prossimo mondiale maschile in programma a settembre in Italia e Bulgaria. Il ...

Xiaomi Redmi S2 è ufficiale : poche novità ma tanta sostanza per gli amanti dei selfie : Xiaomi ha presentato oggi senza particolari clamori Xiaomi Redmi S2, il suo nuovo smartphone dedicato agli amanti dei selfie, con una solida base hardware ma poche novità degne di nota. L'articolo Xiaomi Redmi S2 è ufficiale: poche novità ma tanta sostanza per gli amanti dei selfie proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi S2 è ufficiale_ poche novità ma tanta sostanza per gli amanti dei selfie : Xiaomi ha presentato oggi senza particolari clamori Xiaomi Redmi S2, il suo nuovo smartphone dedicato agli amanti dei selfie, con una solida base hardware ma poche novità degne di nota. L'articolo Xiaomi Redmi S2 è ufficiale_ poche novità ma tanta sostanza per gli amanti dei selfie proviene da TuttoAndroid.

Cannes 2018 - ecco le cose da sapere di questa edizione : non solo “divieto di selfie” ma occhio anche all’uso dei social : Signore e signori, cari amici. Una lettera per una rivoluzione. D’altra parte i francesi ne sono specialisti: includere il massimo festival nazionale (e del mondo anche se la Mostra veneziana è in fase di sorpasso..) nei moti rivoltosi dell’era 2.0 era una mossa in agguato da qualche tempo, almeno nella testa del patron Thierry Fremaux, sommo sovrano di una direzione artistica dalle parvenze eterne. Con un incipit eccezionalmente cordiale (rara ...

Nadia Toffa / Il grande sostegno dei fan dopo il selfie con la madre : Nadia Toffa si mostra senza parrucca ai suoi fan: la conduttrice delle Iene indossa un turbante azzurro nel selfie con la sua mamma che ha commosso i fan.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 20:02:00 GMT)

NADIA TOFFA / Il selfie senza parrucca insieme alla madre : “Sei bella così come sei!” - il sostegno dei fan : NADIA TOFFA si mostra senza parrucca ai suoi fan: la conduttrice delle Iene indossa un turbante azzurro nel selfie con la sua mamma che ha commosso i fan.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 18:44:00 GMT)

SOA Sindacato Operai Autorganizzati : La campagna elettorale dei selfie e dei teatrini : Vergogna!Prendiamo le distanze dal circo della politica dei selfie e dei burattini , solo l'autorganizzazione e una coscienza di classe può ristabilire il rispetto e la dignità dei territori . Per il ...

selfie & Told : il trio DON rodriguez racconta l’album La sostanza dei fatti : “tutta questa ipocrisia/ non è soltanto colpa mia/ non è facile non è facile/ da dimostrare/ tutta questa malinconia/ non dico che sia colpa tua/ non è semplice così semplice/ da digerire// […]” ? “Leggero” DON rodriguez™ è un trio indie rock formatosi nel 2012 nel Piemonte orientale, Lago Maggiore, provincia di Verbania. Alberto […]

selfie & Told : il trio DON rodriguez racconta l’album La sostanza dei fatti : “tutta questa ipocrisia/ non è soltanto colpa mia/ non è facile non è facile/ da dimostrare/ tutta questa malinconia/ non dico che sia colpa tua/ non è semplice così semplice/ da digerire// […]” ? “Leggero” DON rodriguez™ è un trio indie rock formatosi nel 2012 nel Piemonte orientale, Lago Maggiore, provincia di Verbania. Alberto […]

selfie & Told : il trio DON rodriguez racconta l’album La sostanza dei fatti : “tutta questa ipocrisia/ non è soltanto colpa mia/ non è facile non è facile/ da dimostrare/ tutta questa malinconia/ non dico che sia colpa tua/ non è semplice così semplice/ da digerire// […]” ? “Leggero” DON rodriguez™ è un trio indie rock formatosi nel 2012 nel Piemonte orientale, Lago Maggiore, provincia di Verbania. Alberto […]

Lewis Hamilton dal Bahrain - selfie e tattoo prima della conferenza dei piloti : Le ore che precedono un gran premio, ognuno le trascorre come meglio preferisce: tra momenti di relax, ma anche di concentrazione. prima della conferenza dei piloti, in programma per giovedì alle 14, ...

selfie & Told : il trio DON rodriguez racconta l’album La sostanza dei fatti : “tutta questa ipocrisia/ non è soltanto colpa mia/ non è facile non è facile/ da dimostrare/ tutta questa malinconia/ non dico che sia colpa tua/ non è semplice così semplice/ da digerire// […]” ? “Leggero” DON rodriguez™ è un trio indie rock formatosi nel 2012 nel Piemonte orientale, Lago Maggiore, provincia di Verbania. Alberto […]

Pic-nic e selfie a Rigopiano - lo sfogo dei parenti delle vittime : Centinaia di macchine parcheggiate, famigliole equipaggiate da Pic-nic, bambini che schiamazzano prendendo a calci il pallone. Il lunedì dell"Angelo, a Rigopiano, è così. E per i 29 angeli che il 18 gennaio del 2017 hanno perso la vita sotto il peso delle macerie non c"è cordoglio, né raccoglimento, neppure un fiore.Tra quelle vittime ci sono anche Marco Tanda e la sua fidanzata Jessica Tinari. Il fratello di lui, Gianluca, adesso è presidente ...