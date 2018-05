Il Segreto Anticipazioni 16 maggio 2018 | Saul confessa a Francisca il suo amore per

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 16 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 16 maggio 2018: Raimundo Ulloa e Saul Ortega hanno un confronto tra di loro e si confidano le rispettive opinioni sull’amore… Julieta Uriarte, dopo la dichiarazione d’amore che le ha fatto l’amato Saul, decide di ritornare a vivere a Puente Viejo… Raimundo consiglia a Saul di riferire subito a Donna Francisca, prima che lei lo scopra, che è innamorato di ...

Il Segreto Anticipazioni - puntate settimana da lunedì 21 a sabato 26 maggio 2018 : Siamo arrivati alle anticipazioni settimanali sulle puntate della soap di Aurora Guerra Il Segreto. Da lunedì 21 a sabato 26 maggio 2018 vedremo Adela e Gracia che per contrastare il volere di Aquilino gli mostreranno una delega fatta a loro da Hernando. Entrambe le donne sono autorizzate alla gestione della tenuta de Los Manantiales, in assenza del Dos Casas. Nel frattempo Saul si sente in colpa per ciò che è accaduto alla matrona, in seguito ...

Tempesta d’amore - anticipazioni puntate tedesche : il Segreto di Alicia : Ecco con le anticipazioni tedesche della soap Tempesta d’amore. Ricordiamo che gli episodi vengono trasmessi in orario preserale da Rete 4. Alicia, Christoph e Viktor attireranno su di loro l’attenzione sulle prossime puntate, il motivo? Presto detto! Ricordate che Alicia era attorniata da un alone di mistero che non è mai stato svelato? Ebbene si verrà a sapere che ella attende un figlio, da suo marito. Non sarebbe un problema, se ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Emilia e Alfonso rinchiusi e torturati : anticipazioni spagnole Il Segreto: il generale Pérez Ayala tortura Emilia e Alfonso Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano inquietanti episodi su Emilia e Alfonso. I due coniugi Castaneda sono costretti ad affrontare l’ira del generale Pérez Ayala. Quest’ultimo arriva a Puente Viejo dopo la morte di suo figlio, ucciso da Nicolas. Tornando un po’ […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Emilia e ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 21 al 26 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 21 a sabato 26 maggio 2018: Adela e Gracia mostrano ad Aquilino un documento firmato da Hernando che le autorizza a gestire al suo posto la sua parte de Los Manantiales. Saul si sente responsabile di quanto accaduto a Donna Francisca e non riesce a trovare pace. Francisca, dal suo letto d’ospedale, convoca Saul per metterlo davanti a una scelta definitiva. Nel frattempo, Onesimo e ...

Il Segreto Anticipazioni - cosa succederà a INIZIO GIUGNO 2018 : Scopriamo insieme le anticipazioni su tutto quello che accadrà a Il Segreto negli episodi in onda a INIZIO GIUGNO 2018: Saul inizia a perdere gli operai a causa di Severo e Carmelo. Decisi ad approfittarsi dell’ictus subito da Francisca Montenegro (Maria Bouzas), Severo Santacruz (Chico Garcia) e Carmelo Leal (Raul Peña) boicotteranno il progetto di coltivazione sperimentale di Saul (Ruben Bernal) e faranno sì che tutti gli operai della ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 15 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 15 maggio 2018: Camila, prima di partire, ha un colloquio con Nicolas ed i due si promettono di restare amici anche a distanza… Beatriz è davvero disperata: per lei lasciare Puente Viejo vuol dire lasciare per sempre Matias, ma purtroppo stavolta la ragazza non ha scelta… Con la puntata 1650, termina dunque la lunghissima permanenza a Il SEGRETO della famiglia Dos Casas: assistiamo ...

Il Segreto Anticipazioni - puntate spagnole : donna Francisca lascia la soap? : Entusiasmanti anticipazioni giungono dalla Spagna per la soap Il Segreto. donna Francisca potrebbe lasciare per sempre la soap iberica! Arriverà, infatti, un altro capomastro alla casona, molto diverso dal fido Mauricio. Graciano Larraz, questo è il suo nome, prenderà delle drastiche decisioni sulla matrona e, dopo avere convocato un’assemblea, senza alcuna paura di ritorsioni la Montenegro sarà condannata. Veniamo però ai fatti nel ...

Il Segreto - anticipazioni : donna Francisca colpita da un ictus : Il Segreto Colpo di scena a Puente Viejo: nelle puntate de Il Segreto in onda questa settimana su Canale 5, la storica donna Francisca sarà colpita da un ictus che metterà a rischio la sua vita. A provocarle il malore sarà uno schianto emotivo, dovuto alla notizia che Saul si è reso conto di amare Julieta e vuole stare con lei; quello che la matrona non sa è che a convincere il ragazzo, a seguire il cuore, è stato proprio il suo Raimundo. I ...

Il Segreto Anticipazioni 15 maggio 2018 : Camila dice addio a Nicolas : In procinto di partire, Camila saluta Nicolas, Beatriz invece è disperata ma sa di non avere alternativa.

Il Segreto Anticipazioni : ictus per DONNA FRANCISCA dopo il litigio con SAUL : Come già accennato nelle nostre precedenti anticipazioni, la perfida DONNA FRANCISCA (Maria Bouzas) de Il segreto torna a dominare la scena ostacolando la storia d’amore fra il suo pupillo SAUL Ortega (Ruben Bernal) e la nuova arrivata a Puente Viejo, Julieta Uriarte (Claudia Galan). Quest’ultima è diventata l’antagonista della malvagia latifondista fin dal loro primo incontro. FRANCISCA ha infatti rivisto nella giovane DONNA ...

Il Segreto Anticipazioni luglio : Saul vede Prudencio baciare Julieta Video : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de Il Segreto, la soap opera spagnola che si è di recente interessata della partenza di Alfonso Castaneda nelle puntate spagnole [Video]. Gli ultimi spoiler rivelano che Saul è stato tradito nei peggiori dei modi dal fratello e Donna Francisca. anticipazioni Il Segreto: il piano di Prudencio per dividere Saul e Julieta Le anticipazioni delle puntate [Video] de Il Segreto in onda a luglio ...

Il Segreto : le trame dal 14 al 19 maggio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10, sabato dalle 15:10 alle 16:10, e il venerdì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 14 al 19 maggio 2018 Julieta e Consuelo, dopo aver salutato gli amici […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 14 al 19 maggio 2018 – ...

