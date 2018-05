Il reddito dei comuni del Prosecco Docg è cresciuto di 6 mila euro in 15 anni

reddito di inclusione - fino a 540 mensili a famiglia : si allarga la platea dei beneficiari : A partire dal primo giugno si allarga la platea dei beneficiari che potranno accedere al Reddito di inclusione, una misura che permette alle famiglie di ricevere un contributo che arriva fino a 540 euro al mese. Non sarà più necessario avere all'interno del proprio nucleo familiare un minore, un disabile, una donna in stato di gravidanza o un disoccupato con almeno 55 anni di età.Continua a leggere

Eurostat - cresce il divario sociale. Sempre più poveri - sale la quota di reddito dei benestanti : L'Eurostat per il 2016 conferma l'aumento delle differenze fra chi ha redditi più alti e chi invece fatica ad arrivare a fine mese. La fetta più povera della popolazione infatti nel 2016 poteva contare su appena l'1,8% dei redditi, mentre quasi un quarto del reddito complessivo andava ad appena il 10% dei cittadini

reddito di inclusione : da luglio sarà universale - parte lo sblocco dei requisiti Video : A partire dal prossimo primo luglio 2018 si allentano i requisiti necessari per ottenere il Reddito d'inclusione [Video], venendo meno i cosiddetti vincoli familiari che in precedenza rendevano più difficile ottenere il via libera al sostegno economico. Con la Manovra 2018 approvata dal Parlamento lo scorso dicembre sono stati infatti abrogati i cosiddetti requisiti familiari, restando in vigore semplicemente quelli di natura economica, oltre ...

[L'inchiesta] Il flop del reddito di cittadinanza nella città dei Cinque Stelle : 200 euro per pochi cittadini : Com'è difficile il risveglio, com'è difficile la realtà. Se ne stanno accorgendo da un po', i militanti locali del Movimento CinqueStelle. Non solo a Roma. Succede in quelle città che avevano ...

La Lega stronca il reddito di cittadinanza dei 5 Stelle sui social : Salvini apre sul reddito di cittadinanza proposto dai 5 Stelle, il profilo social della Lega chiude. Su Twitter, infatti, l'account ufficiale del Carroccio ritwitta un'intervista rilasciata dal dem Michele Anzaldi al Populista, accompagnando il retweet con le parole critiche usate dallo stesso Anzaldi nell'intervista: "DOPO 5 ANNI DI PROPAGANDA ORA SCOPRONO CHE SI SONO SBAGLIATI" "Per anni hanno promesso soldi, illudendo le persone e speculando ...

Dichiarazione dei redditi : reddito medio salito a 21mila euro - ma non nel Sud. Il più alto è degli autonomi : E' ciò che emerge dai dati raccolti dal ministero di Economia e Finanza sulle dichiarazioni dei redditi di 40,9 milioni di italiani presentate l'anno scorso.

Cresce il reddito medio degli italiani - ma il 45% dei contribuenti dichiara meno di 15mila euro : Il reddito medio dei contribuenti italiani è leggermente cresciuto nel 2016, arrivando a 20.940 euro. Rimangono forti disparità tra Nord e Sud. Inoltre il 45% dei contribuenti dichiara meno di 15mila euro. Zero Irpef per 10 milioni di italiani.Continua a leggere

Il potenziale di reddito delle obbligazioni societarie dei mercati emergenti - : ... la Banca mondiale ha individuato sei indicatori che analizzano le caratteristiche specifiche dell'efficienza del governo: libertà di partecipazione ed espressione stabilità politica efficacia del ...

Quello dei grillini non è reddito di cittadinanza - : A spiegarlo è Sandro Gobetti, ricercatore sociale indipendente, coordinatore di Bin Italia, Basic income network, e autore, con Luca Santini, di reddito di base, tutto il mondo ne parla. Esperienze, ...

Beppe Grillo rilancia : 'Ci vuole il reddito di nascita'. Il M5s? Peggio dei comunisti : Articolo 1 della Costituzione: 'L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro'. Beppe Grillo, leader del primo partito italiano, ieri: 'Siamo davanti ad una nuova era. Il lavoro retribuito,...

reddito di cittadinanza "per diritto di nascita" : Beppe Grillo spiega le ragioni dei 5 stelle : "Una società evoluta è quella che permette agli individui di svilupparsi in modo libero, generando al tempo stesso il proprio sviluppo. Per fare ciò si deve garantire a tutti lo stesso livello di partenza: un...

reddito dei cittadinanza del Movimento 5 Stelle : cos'è esattamente : Un sussidio per chi è sotto la soglia di povertà, condizionato alla ricerca del lavoro. Ecco la proposta con cui l'M5S ha fatto il pieno di voti

Lavoro - l’economista Tridico : “Ecco il piano M5s per qualità dei posti - salario minimo orario e reddito di cittadinanza” : Tutte le priorità sul Lavoro, dal reddito di cittadinanza alla robotizzazione. Mentre i 5 stelle osservano le evoluzioni dentro il Partito democratico e in attesa dell’insediamento in Parlamento, sul Blog delle Stelle il ministro del Lavoro designato, Pasquale Tridico, pubblica un post con quelli che ritiene essere gli interventi più urgenti per invertire la rotta rispetto alla precarizzazione del Lavoro “iniziata con il pacchetto ...

Centralini dei Caf intasati : 'Dove sono i moduli per il reddito di cittadinanza' Video : L'evento più significativo si è registrato a #giovinazzo, un piccolo comune della provincia di Bari, dove i Caf cittadini sono stati sommersi dalle telefonate da parte di giovani che chiedevano di poter riempire i moduli per ottenere il famoso #reddito di cittadinanza proposto dal Movimento #5 stelle. Nel Sud italia la promessa di un reddito garantito per tutti gli inoccupati e disoccupati deve aver scaldato i cuori di diverse persone come, tra ...