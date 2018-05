Il premier del futuro? Mattarella all' Iit per conoscere R1 e iCub

Governo - il leghista Bagnai e la ricerca del nome del premier su Twitter : Ormai anche i protagonisti della trattativa M5S-Lega ironizzano e autoironizzano sull'assenza del nome del premier, sul MisterX o Terzo Uomo, da mandare a Palazzo Chigi, che non si trova. Alberto ...

'Mancini nuovo premier' non si ferma l ironia social sulla formazione del governo Lega-M5s : ROMA - È dalle elezioni del 4 marzo che tutti gli occhi sono puntati sull'Italia. Dapprima con curiosità, poi con una certa preoccupazione. Ma dopo 72 giorni di crisi di governo, è inevitabile anche ...

Salvini-Di Maio - oggi nuovo incontro. Restano distanze su programma e nome del premier : A dividere sono temi centrali come immigrazione, sicurezza, vincoli europei e grandi opere. L'eventuale contratto di governo sarà poi messo ai voti degli elettori, sia dalla Lega che dai 5 Stelle. ...

Governo - lo spettro di Berlusconi riabilitato. Rispunta la suggestione della staffetta M5s-Lega per la premiership : Prima di uscire furente dalla stanza di Sergio Mattarella Matteo Salvini in mattinata aveva incontrato ad Arcore Silvio Berlusconi, l’alleato da due giorni riabilitato e ormai ricandidabile. È quindi probabile che l’ex Cavaliere sia stato il convitato di pietra all’incontro tra il leader leghista e il presidente della Repubblica. Che potrebbe aver fatto, come ipotizza a Radio Capital il vice direttore di Repubblica Massimo ...

[Il retroscena] Sapelli - premier per una notte del governo Lega - Cinque Stelle. "Bocciato da Mattarella perché antieuropeista" : Sapelli nell'operazione-governo aveva dunque già coinvolto altre personalità, e tra questi l'ex ministro dell'Economia del penultimo governo di Silvio Berlusconi, non un novellino qualsiasi delle ...

Governo - il mancato premier Sapelli : “Perché ho proposto Siniscalco? Prerogativa del primo ministro. E nessuno ha detto no” : Nel giorno in cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere altro tempo con lo scopo di trovare l’accordo per il nuovo Governo, quello di Giulio Sapelli, professore della Statale di Milano, è stato uno dei nomi “papabili” che Lega e M5s avrebbero potuto proporre al Capo dello Stato. “Non sono deluso” ha commentato Sapelli poco prima di presentare ...

Sergio Mattarella - la bomba dell'ex grillino 'leghista' Marco Zanni : 'Chi è il premier a cui il Colle ha detto no' : Secondo Marco Zanni , eurodeputato del gruppo Enf, ex Movimento 5 Stelle e molto vicino alla Lega , ci sarebbe stato il veto del presidente della Repubblica su Giulio Sapelli , storico dell'Economia ...

Governo - stallo sul premier - i dubbi del Quirinale. Di Maio chiede altro tempo a Mattarella : Ancora un nulla di fatto sul nome del candidato alla guida del Governo. Il leader dei Cinque Stelle: «Il contratto sarà sottoposto al voto online dei nostri iscritti». Mattarella a breve vedrà Matteo Salvini...

Governo - Di Maio al Colle. Poi toccherà a Salvini. Oggi il nome del premier da Mattarella : Il capo politico M5S Luigi Di Maio è a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del Governo. Con lui i capigruppo M5S di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli. Alle 18 al Colle salirà invece la Lega. Prima alla Camera un nuovo incontro Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Governo - attesa per il nome del premier. Nuovo incontro Salvini-Di Maio : A Montecitorio tavolo tecnico per rifinire il contratto. Alle 16 la delegazione cinquestelle al Colle, alle 18 quella del Carroccio IL CONTRATTO / C'è l'ok al superamento della legge Fornero ...