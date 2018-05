Il “Portale per gli adolescenti” di Facebook forse serve più agli adulti

wired

: Social. Da #Facebook, un portale per adolescenti con qualche 'sorpresa' che farà discutere - Avvenire_Nei : Social. Da #Facebook, un portale per adolescenti con qualche 'sorpresa' che farà discutere - Agenzia_Ansa : #Facebook: arriva un portale dedicato agli #adolescenti. Informazioni su privacy e sicurezza, anche consigli esperti - askanews_ita : Facebook presenta il Portale per gli adolescenti: i 10 consigli -

(Di martedì 15 maggio 2018) L’impegno c’è e sarebbe un peccato non riconoscerlo: è sulla resa che, probabilmente, toccherà tornare più in là.ha inaugurato ilper gli. Un portale per parlare di. Quindi gli adolescenti, dopo aver trovato la voglia di andare sul social network (il che non è affatto scontato), dovrebbero trovarne altrettanta per recarsi su una pagina specifica che gli spiega come funziona e come “usarlo al meglio”. Cosa comprende il portale Le “Nozioni di base” rappresentano una sorta di vademecum degli strumenti principali del social, che sarebbe in realtà utile a tutto il pubblico (cosa sono il Profilo, le Pagine, gli Eventi e i Gruppi e come si usano, in breve). La sezione dedicata alle esperienze dei coetanei (degli auspicabili lettori, s’intende), raccolgono lodevoli iniziative provenienti da tutto il mondo: una manciata di storie illuminanti. Una ...