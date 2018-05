Il pioniere della musica latin urban a Napoli | Nicky Jam in concerto al Club Partenopeo

sportfair

(Di martedì 15 maggio 2018)Jam inal. Domenica 27 maggio, “The Series Euro Tour 2018” porterà ail, la cui ultima hit “X” ha già superato 700 milioni di visual su YouTube “X”, la sua ultima hit, che lo vede duettare con J Balvin, ha scalato in tempi record le classifiche di tutto il mondo superando su YouTube, proprio in questi giorni, 700 milioni di visualizzazioni. Artista multi-po, che vanta ben 1Grammy, 7Billboard Awards e 3American Music Awards,Jam, il, approda aper una delle più attese tappe europee del “The Series Euro Tour 2018”. L’appuntamento è per domenica 27 maggio, a partire dalle 18 (apertura cancelli ore 17), aldi via Coroglio 144 che, dalle 21.30 circa, farà da cornice al travolgente live di Nick Rivera Caminero akaJam, icona ...