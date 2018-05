Il paradosso del Grande Fratello | gli sponsor fuggono | ma gli ascolti crescono | e tutti

Il paradosso Iniesta : il fenomeno del calcio che nessuno vuole : Da ogni parte del mondo sembrano muoversi per convincere il talento del Barcellona a proseguire la sua carriera fuori dall'Europa, ma fino ad ora non c'è nulla di vero. Come comunicato dal diretto ...

paradosso Orsato : l'Italia del calcio lo critica - la Fifa lo manda al Mondiale : In questi giorni si sta dicendo di tutto su Daniele Orsato e sulla sua direzione di gara in Inter-Juventus. Il fischietto di Schio, infatti, non ha soddisfatto i nerazzurri che gli hanno contestato l'espulsione di Matias Vecino, la mancata espulsione di Miralem Pjanic e altre decisioni discutibili all'interno della partita. La gara si è disputata sabato sera ma di questo infuocato derby d'Italia se ne parlerà ancora a lungo. Mentre in Italia ...

Lo Spitzenkandidat e il paradosso della democrazia : Spitzenkandidat. Se non avete mai sentito questo termine non preoccupatevi, non siete i soli.In tedesco Spitzenkandidaten significa letteralmente "i candidati-guida" che i partiti selezionano come loro favoriti.Con un processo simile ma ancora non codificato, ad esempio, nel 2014 Jean-Claude Juncker è diventato Presidente della Commissione Europea, quindi, di fatto, la presidenza della Commissione è stata conferita al leader del ...

Essere digitali e non saperlo - il paradosso delle imprese italiane : Nell'era dell'economia 4.0, il cassetto digitale dovrebbe Essere tra gli strumenti indispensabili per chiunque sieda al comando di un'impresa: un hub di informazioni e servizi " documenti della ...

[La polemica] Lo spettro pericoloso che aleggia sul Pd e quel paradosso planetario del partito : In tutto il mondo, infatti, in politica vige una regola spietata ma ineluttabile: chi perde va a casa, ed è costretto a lasciare il controllo del partito ad altri. È successo in Europa - tanto per ...

Il paradosso di Salvini e Di Maio Vincitori vittime della Realpolitik : Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono i Vincitori morali delle elezioni del 4 marzo, ma paradossalmente sono tenuti prigionieri della “Real Politik”. Entrambi, uno alla testa del M5s e l’altro alla guida della Lega, hanno condotto una campagna elettorale all’insegna della più o meno ardente “ribellione” al sistema, e invece del sistema sono finiti vittime. Segui su affaritaliani.it

Il paradosso di Salvini e Di Maio Vincitori vittime della RealpolitikIl rischio di un successo di Pirro : Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono i Vincitori morali delle elezioni del 4 marzo, ma paradossalmente sono tenuti prigionieri della “Real Politik”. Entrambi, uno alla testa del M5s e l’altro alla guida della Lega, hanno condotto una campagna elettorale all’insegna della più o meno ardente “ribellione” al sistema, e invece del sistema sono finiti vittime. Segui su affaritaliani.it

RIFORMA PENSIONI 2018/ Il paradosso della previdenza integrativa (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 24 marzo. Il paradosso della previdenza integrativa. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 06:12:00 GMT)

Mafie - a Bologna il paradosso della galleria 'Falcone e Borsellino' : confiscata ma non utilizzata : Davanti alla galleria Falcone Borsellino, in piazzetta Galilei, al microfono si susseguono studenti, volontari, attivisti del mondo dell'associazionismo, e li elencano uno ad uno , davanti a circa ...

Il paradosso del Governo di Schrödinger : Non sono quindi motivazioni etiche né di coerenza politica a trattenere la maggioranza del PD dal saltare sul carro del Movimento 5 Stelle, ma l'istinto di sopravvivenza. Governare come socio di ...