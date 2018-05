Il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis è lui? Lo conoscete TUTTI! Sorpresa per i fan!

Vladimir Luxuria ha un nuovo fidanzato : lo scoop di Oggi : Vladimir Luxuria ha un nuovo fidanzato? Lo scoop del settimanale Oggi Vladimir Luxuria, opinionista fissa di Mediaset ed ex parlamentare, sembrerebbe essersi recentemente fidanzata. A rivelarlo è stato proprio il settimanale Oggi che, nell’ultimo numero di questa settimana, ha anche rivelato ai lettori alcuni particolari sull’uomo che avrebbe fatto perdere la testa a Luxuria. Si tratterebbe […] L'articolo Vladimir Luxuria ha un ...

Carolina Kostner nuovo fidanzato : l’amore dopo Alex Schwazer : Carolina Kostner: il nuovo fidanzato si chiama Fabrizio ed è un osteopata La fine travagliata della storia d’amore tra Carolina Kostner e Alex Schwazer è ormai nota a tutti. Le vicissitudini legali che avevano travolto l’ex fidanzato, infatti, sono costate care alla Kostner che, alla fine, alla relazione con Alex ha deciso di mettere un punto. Adesso, […] L'articolo Carolina Kostner nuovo fidanzato: l’amore dopo Alex ...

Uomini e Donne - Ludovica Valli ha un nuovo fidanzato? La smentita : Uomini e Donne, Ludovica Valli single o fidanzata? L’ex tronista racconta la sua versione dei fatti La notizia riguardante il nuovo presunto fidanzato di Ludovica Valli è stata pochi minuti fa completamente smentita dalla diretta interessata. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, con alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram ha raccontato la sue […] L'articolo Uomini e Donne, Ludovica Valli ha un nuovo fidanzato? ...

Patrick Baldassari - "nuovo" fidanzato di Valeria Marini/ Ritorno di fiamma tra ex - la coppia a Domenica Live : Patrick Baldassari, il "nuovo" fidanzato di Valeria Marini: oggi sono ancora una coppia dopo la rottura di due anni fa. La showgirl lo presenta a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:57:00 GMT)

Marina Graziani - ex velina innamorata - nozze lampo col nuovo fidanzato Gianluca Moreschi : «Sposi a Luglio» : Roma ? nozze ?improvvise? per Marina Graziani. L?ex velina ha infatti incontrato qualche settimana fa il suo attuale fidanzato, Gianluca Moreschi, professore di matematica e...

Nina Moric ha lasciato Luigi Favoloso/ nuovo fidanzato? Ultimo messaggio d'amore per l'ex : Nina Moric ha lasciato Luigi Favoloso. Spuntano però le foto con un altro uomo, ma lei smentisce e scrive per l'ex un Ultimo messaggio d'amore.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 21:12:00 GMT)

“Ecco per chi ha lasciato Favoloso”. Nina Moric ‘beccata’. La sua decisione mentre Luigi è nella casa del Gf ha fatto discutere. E ora spuntano retroscena e pettegolezzi : “Il nuovo fidanzato è proprio lui” : E mentre dentro la casa del Grande Fratello Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sono sempre più vicini, ecco che torna prepotentemente alla ribalta Nina Moric, la modella ex moglie di Fabrizio Corona non ha apprezzato il comportamento del fidanzato e ha scelto di chiudere la relazione dopo quattro anni insieme. L’annuncio è arrivato dalla stessa Nina sui social network, ma al momento Favoloso è all’oscuro di tutto. Barbara d’Urso ha ...

Nina Moric ha un nuovo fidanzato?/ Dopo Luigi Favoloso spuntano le foto con un altro uomo... (Domenica Live) : Nina Moric ha un nuovo fidanzato? Dopo Luigi Favoloso spuntano le foto con un altro uomo... Domenica Live le mostra, ma arriva una precisazione importante(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 15:11:00 GMT)

“Beccata”. Elisabetta e il nuovo fidanzato. Innamorata e bellissima - dopo la storia con Briatore la Gregoraci ha ritrovato il sorriso. Le foto e chi è il bel 40enne : Da tempo si mormorava e a gennaio Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno reso ufficiale la fine del loro matrimonio, da cui è nato il figlio Nathan Falco. ”Cose che succedono” aveva detto Elisabetta Gregoraci ai microfoni di Valerio Staffelli. Sottolineando che può accadere anche dopo ben 12 anni di amore, e un figlio. “Abbiamo trovato un accordo consensuale perché ci vogliamo ancora un sacco di ...

“L’amore fa bene”. Chiabotto da infarto. L’ex miss Italia - innamoratissima del nuovo fidanzato - vola a Santo Domingo insieme alla sorella Serena e si mostra così : nuovo fidanzato e nuova vita per Cristina Chiabotto. Dopo essere stata pizzicata in atteggiamenti intimi a Portofino con il manager Marco Roscio, L’ex miss Italia vola nella Repubblica Dominicana con la sorella Serena per una vacanza di relax e mare. Sui social le sue forme mozzafiato in bikini hanno conquistato i follower. Non ci sono foto sul suo profilo con il nuovo amore, il manager Marco Roscio, con cui è stata paparazzata da Chi a ...

Anna Tatangelo - notte con Stash dopo Gigi D'Alessio?/ Gossip sul nuovo fidanzato : paparazzi in agguato : Anna Tatangelo avvistata nella notte milanese con Stash dei The Kolors dopo la fine della sua storia con Gigi D'Alessio: paparazzi in agguato per beccare i due insieme.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 13:50:00 GMT)

Sabrina Ghio ha un nuovo fidanzato : “Un amore che parte dallo stomaco” : nuovo amore per Sabrina Ghio: per la ex ballerina di Amici che recentemente aveva tentato invano di trovare l’amore a Uomini e Donne (è stata, infatti

Uomini e Donne - Sabrina Ghio ha un nuovo fidanzato - Carlo Negri (foto) : Uomini e Donne Magazine, in edicola questa settimana, ha immortalato l'ex tronista Sabrina Ghio, in un romantico weekend, lo scorso weekend al Saint Vincent Resort & Casino, in compagnia del nuovo fidanzato, Carlo Negri. Un nuovo amore protetto dal clamore mediatico, per non bruciarlo sul nascere: All’inizio io non volevo saperne, un po’ per la mia innata diffidenza nei confronti degli Uomini, un po’ perché lui è più giovane di me di ...

Patrizia Bonetti : il nuovo fidanzato è un imprenditore dopo 3 ex famosi : Grande Fratello: chi è il fidanzato di Patrizia Bonetti e chi sono stati gli ex fidanzati famosi Patrizia Bonetti (22 anni), la concorrente del Grande Fratello 15, si è fidanzata poco prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. A rivelarlo Barbara d’Urso, la conduttrice del reality show, a Pomeriggio 5. In realtà non è […] L'articolo Patrizia Bonetti: il nuovo fidanzato è un imprenditore dopo 3 ex famosi proviene da Gossip ...