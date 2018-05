Il Ku Klux Klan di Spike Lee è irresistibile

huffingtonpost

(Di martedì 15 maggio 2018) L'uscita negli Usa è programmata in agosto, per l'anniversario degli scontri di Charlottesville. E i filmati veri degli scontri chiudono "BlacKKsman" diLee, ricordando Heather Heyer, morta a 32 anni per protestare contro gli oltranzisti violenti della "razza ariana", nonché l'imperdonabile commento di Trump :"Ci sono brave persone da entrambe le parti". Parole che, secondo l'irriducibile regista di "Fai la cosa giusta", "un giorno dovrebbero incidere sulla sua pietra tombale".Ecco perché il ritorno dopo un'eternità diLee in concorso a Cannes è stato tanto applaudito, ma anche perché usa l'umorismo anziché la retorica per raccontare come tra il 1978 e il 1979 un poliziotto afroamericano riuscì a infiltrarsi nel Kue quasi a dirigere la sezione di Colorado Springs, conquistandosi –telefonicamente- la ...