Il killer di Vibo si è costituito

Vibo Valentia - il killer si è costituito in carcere : La fuga è finita. Si è costituito nella notte Francesco Olivieri, il 32enne che venerdì scorso, in provincia di Vibo Valentia , ha ucciso due persone e ne ha ferita un'altra. Olivieri si è...

Sparatorie nel Vibonese - il killer si è costituito : Sparatorie nel Vibonese , il killer si è costituito L’uomo era ricercato da venerdì scorso dopo aver aperto il fuoco in un bar di Limbadi e in un’abitazione di Nicotera, uccidendo due persone Parole chiave: Sparatorie ...

Sparatorie nel Vibonese - il killer si è costituito - : L'uomo era ricercato da venerdì scorso dopo aver aperto il fuoco in un bar di Limbadi e in un'abitazione di Nicotera, uccidendo due persone

Sparatoria al bar nel Vibonese - caccia all'uomo in tutta Italia/ Olivieri : presunto killer ancora in fuga : caccia all'uomo in tutta Italia dopo Sparatoria al bar nel Vibonese: Francesco Olivieri, ancora in fuga: ricerche a tappeto in tutta Italia, al vaglio il possibile movente.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:22:00 GMT)