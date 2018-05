Il governo populista M5S -Lega non convince i media stranieri

[L'analisi] Il governo populista e la manovra finanziaria più difficile. L'Italia in mutande rischia l'attacco dei speculatori : La crescita dell'economia italiana nel 2018 non sarà dell'1,5 per cento, ma dell'1,4 per cento dice ora Bankitalia. E la decelerazione registrata nel primo trimestre, fa sapere l'Istat, si è ...

governo : Di Maio - populista? Dimostrerà che le cose si possono fare : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “Lo chiamano Governo populista, qualcuno parla di minaccia per il mondo, io penso che sarà un Governo che saprà dimostrare, qualora il contratto sarà all’altezza della situazione, che le cose che gli italiani si aspettavano si possono fare”. Lo dice Luigi Di Maio, al termine del confronto con Matteo Salvini.“Io penso che il fatto di chiedere ai nostri iscritti un parere – risponde a ...

"Italia primo governo populista in Europa occidentale" : Washington, 11 mag. , AdnKronos/Washington Post, - Il governo che sta prendendo forma in Italia "combinerà elementi di euroscetticismo e protezionismo di estrema destra e porterà l'Italia in primo ...

Come il Pd può provare a sfruttare l''occasione' di un governo populista : Roma. "Se si fa il governo Lega-5 stelle il Pd ha l'occasione di diventare il luogo della ricostruzione di un'alternativa progressista e moderata al populismo estremista. Però solo a condizione che i ...

governo - Tajani : “Esecutivo populista spaventa Macron e Merkel. Germania sa che con Berlusconi c’è credibilità” : “Macron e Merkel aspettano di vedere cosa succede in Italia. Se ci sarà un Governo populista si spaventeranno. Credo che la Merkel abbia capito quanto Berlusconi possa essere utile con Forza Italia per la stabilità del Paese e per la credibilità dell’Italia sul palcoscenico europeo”. Sono le parole del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ospite di Giovanni Minoli nel suo Faccia a Faccia (La7). Il politico di ...

Tajani : "Leader dell'Unione europea temono governo populista" : Antonio Tajani sulla formazione del governo ha le idee chiare e lancia un allarme: 'I leader europei temono un possibile governo populista in Italia', ha affermato il presidente dell'Europarlamento ...

La sferzata di Calenda : "Un governo populista Lega-M5s è plausibile ma il tempo dei talk show è finito" : Il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda non è uno che le manda a dire. Intervistato da Federico Fubini per il Corriere della Sera ha detto senza peli sulla lingua quello che pensa di un possibile ...

Sondaggi governo Elezioni 2018/ Quale alleanza per il Paese? Fronte ‘populista’ M5s-Lega al 33% : Sondaggi Governo post-Elezioni 2018: Quale alleanza per il Paese dopo il voto? Fronte "populista" tra M5s e Lega di Salvini: col 33% contro l'accordo Pd-Di Maio al 28%(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 05:39:00 GMT)