Il governo non parte ma l' Europa già bussa a denari | Dovrà garantire la

governo - Rocco Casalino non sa di essere in onda e Mentana interrompe il collegamento : “Non usiamo questi mezzucci” : “No, non è coretto, usciamo”. Nel corso della MaratonaMentana dedicata alle consultazioni, Enrico Mentana ha interrotto il collegamento con il cronista politico, per evitare di registrare la voce di Rocco Casalino (capo della comunicazione dei 5 stelle), senza che lui lo sapesse. “Non è corretto – ha detto il direttore del TgLa7, rientrando in studio – Casalino ha chiesto se lo stiamo registrando. Celata è stato ...

Il governo non parte ma l'Europa già bussa a denari : "Garantire la stabilità" : Mentre Lega e M5s non sembrano più tanto sicuri di riuscire a formare l'esecutivo e manca ancora il nome di un premier condiviso, il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis avvisa l'Italia: "Il primo obiettivo deve essere quello di rimanere nel corso attuale"

governo - ecco perché Di Maio e Salvini non ce l’hanno fatta. I prossimi passi dei due leader : Ancora nessuna quadra tra M5S e Lega. Non è stata raggiunta al momento la cosiddetta intesa su programma e nome da indicare come possibile presidente del Consiglio per poter dar vita ad una maggioranza parlamentare in grado di sostenere il Governo. Per questo le rispettive delegazioni, dopo essere rimaste a colloquio allo studio alla Vetrata con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per poco più di mezz’ora, hanno chiesto ...

governo Lega-M5s - non è una sorpresa e non è inutile : La finora inedita alleanza di Governo tra Lega e Movimento 5 stelle ha colto di sorpresa non pochi commentatori e cittadini. È una alleanza sensata? Dice qualcosa su questi due partiti? La prima considerazione da fare è che sia la Lega che l’M5s rifiutano di collocarsi sul tradizionale asse destra-sinistra. La Lega in quanto partito che ambisce a rappresentare soprattutto le istanze dei cittadini delle regioni settentrionali (“prima ...

governo - torna l'ipotesi delle urne Che conviene a Salvini e non a Di Maio : Tra i due partiti mancano le convergenze sui nodi più importanti, in primis quello del nome del premier dopo che si sono bruciate praticamente tutte le opzioni possibili. Questo perché Luigi Di Maio non rinuncia all'idea di fare il Primo Ministro, sapendo perfettamente che il tempo gioca a suo sfavore e che l'occasione di andare a governare gli sta sfuggendo tra le dita. I sondaggi Segui su ...

Questo governo non s'ha (ancora) da fare : Sembrava che la giornata di ieri potesse essere davvero quella decisiva per il raggiungimento di un tanto desiderato accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega. Invece, proprio quando gli italiani stavano cominciando a pregustare la formazione del nuovo governo, tutto è stato nuovamente rimandato. La vicenda Ad oltre due mesi di distanza dalle elezioni politiche, il nostro Paese non ha ancora una vera e propria guida. Il veto imposto da Di Maio nei ...

[Il retroscena] Di Maio cambia idea sul professore e il governo non parte. Salvini si arrabbia e lancia ultimatum : E invece nulla: non poteva diventare premier uno che difende i vitalizi - bandiera del Movimento - in quanto garanti della libertà di fare politica. E poi no, non sarebbe stato possibile spiegare ...

Non c’è intesa su premier e contratto - il governo slitta ancora : Incontri a ripetizione ma l’intesa su premier e contratto non c’è:?M5S?e Lega chiedono tempo al Colle...

Il contratto di governo non c'è ancora. Lega e M5s molto distanti su immigrati - regole europee - giustizia e infrastrutture : Neanche una pausa caffè: "Questa sera faremo molto tardi", avverte a metà pomeriggio il leghista Claudio Borghi, tra i parlamentari seduti al tavolo per la stesura del programma di governo. Nelle stanze di Montecitorio si va avanti a oltranza, almeno per altri tre o quattro giorni, perché un accordo ancora non c'è, nonostante gli sherpa di M5s e Carroccio stiano lavorando alla stesura del contratto ormai da ...

governo Lega-M5s - stallo premier e programma/ Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio : Quirinale dà tempo : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:09:00 GMT)

Clima : per il 67% degli americani il governo Usa non fa abbastanza : Secondo due americani su tre (67%), il governo Usa sta facendo poco per proteggere il Pianeta dal cambiamento Climatico. A dirlo e’ un sondaggio condotto dal Pew Research Center su un campione di 2.500 statunitensi. Per il 69% l’amministrazione Trump – che ha fatto marcia indietro sull’accordo di Parigi – non sta facendo abbastanza per proteggere la qualita’ di fiumi e laghi, e il 64% pensa lo stesso in merito ...

governo : Casini - se Salvini-Di Maio non ce la fanno è un harakiri : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Se non si dovesse fare questo Governo cosiddetto del cambiamento per Salvini e Di Maio sarebbe un harakiri in diretta”. Lo ha detto Pier Ferdinando Casini, durante la registrazione di Roma InConTra. “Stiamo assistendo ad uno spettacolo poco edificante e questo metodo lascia tutti perplessi, ma bisogna vedere il prodotto finito. Tuttavia è difficile fare un Governo senza il nome del presidente ...

Un governo Lega-M5s non può avere un premier terzo : Mentre Lega e 5s chiedono altro tempo a Sergio Mattarella, mentre le trattative su un governo giallo-verde continuano a restare nel tunnel dei veti incrociati, penso che invece la questione sia molto semplice. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono in grado di trovare un'intesa su un premier politico? Se sì, ci sono i presupposti per un loro governo. Se no, non ce ne sono perché l'idea di premier terzo, che pure sembra tenere banco ...

governo - Di Maio : 'Abbiamo chiesto altro tempo - Salvini : 'Si parte se non si spacca il centrodestra' : "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per ultimare il programma di Governo". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo le nuove consultazioni col Presidente della Repubblica. "Nomi non ...