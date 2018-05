Il governo giallo-verde ancora non c' è | ma già litiga con l' Europa

Berlusconi ‘riabilitato’ vuol spaccare il governo gialloverde/ Forza Italia e FdI : “M5s è inaffidabile” : Berlusconi "riabilitato" vuole spaccare il Governo gialloverde di Salvini e Di Maio: Forza Italia e Fratelli d'Italia uniti, "M5s sono inaffidabili". Le mosse nel Centrodestra(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:32:00 GMT)

governo giallo-verde : Di Maio sarà il prossimo ministro del Lavoro? Video : Dopo l'incontro di ieri sera tra Movimento 5 Stelle e Lega al Pirellone di Milano, sono cominciate a girare alcune voci. Il personaggio che ricoprira' il ruolo di primo ministro è ancora tenuto nascosto sempre che ne abbiano uno ma è stato assicurato che si trattera' di una figura Politica e non tecnica. Riguardo ai ministeri, invece, le cose si fanno più chiare e, secondo quanto raccontato da La Stampa, a Salvini spetterebbe il ministero degli ...

governo gialloverde - cosi' il contratto; Ambasciata a Gerusalemme - scontri al confine con Gaza : Diminuzione delle sanzioni contro la Russia e ricollocamento obbligatorio dei richiedenti asilo nei paesi dell'Unione, i capisaldi della politica estera. Intanto Fratelli d'Italia non parteciperanno ...

C'eravamo tanto amati... M5S-Lega si scoprono lontani Naufraga il governo giallo-verde? : governo Lega-M5S in alto mare. Tutto sembrava far presagire che oggi sarebbe stato il giorno della svolta. Il giorno dell'ok al contratto di governo e il giorno dell'annuncio del presidente del Consiglio. E invece Luigi Di Maio e Matteo Salvini, accompagnati dai rispettivi capigruppo... Segui su affaritaliani.it

governo - Sapelli : "Disponibile Voglio Siniscalco all'Economia" M5s e Lega non confermano. Giallo : C'è l'intesa tra Lega e M5s: nel pomeriggio andranno da Mattarella con il nome del premier. Favorito Sapelli: "Condivido il programma, ma Voglio dire la mia sui ministri. Vorrei Siniscalco". Segui su affaritaliani.it

governo - Sapelli : "Disponibile Voglio Siniscalco all'Economia" Ma M5s e Lega non confermano. Giallo : C'è l'intesa tra Lega e M5s: nel pomeriggio andranno da Mattarella con il nome del premier. Favorito Sapelli: "Condivido il programma, ma Voglio dire la mia sui ministri. Vorrei Siniscalco". Segui su affaritaliani.it

Giulio Sapelli conferma : è il premier del governo gialloverde : Giulio Sapelli verso Palazzo Chigi. La Lega si é orientata verso l’economista Giulio Sapelli, mentre il Movimento su Giuseppe Conte, avvocato

Accordo fatto - ma al Senato il governo giallo-verde ballerà parecchio : Anche dopo la lunga riunione all'hotel President di Milano, servita a "mettere a punto di dettagli", Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Senato rischiano di non poter dormire sonni tranquilli. Ironia della sorte, un eventuale governo targato M5s-Lega avrebbe 2 voti in meno dell'acerrimo 'nemico' Matteo Renzi: le truppe pentastellate e leghiste al Senato possono infatti contare su 167 voti ...

Verso il governo in maglia giallo-verde - in attesa del vaglio di Mattarella : Tra un passo di lato e un passo indietro pare sia terminata la stesura del 'contratto' di programma. Finito il minuetto del “mi vuoi?”, “non mi vuoi?” tra Movimento 5 Stelle e Lega, tramontati e smascherati i giochetti di Di Maio Verso il PD ma utile leva per solleticare il centro destra o per fare da utile capro espiatorio cui addossare le responsabilità per il fallimento del “libro dei sogni”, stanchi di esercitarsi in un passo indietro e un ...

Accordo fatto - ma al Senato il governo giallo-verde ballerà parecchio : Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Senato rischiano di non poter dormire sonni tranquilli. Ironia della sorte, un eventuale governo targato M5s-Lega avrebbe 2 voti in meno dell'acerrimo 'nemico' Matteo Renzi: le truppe pentastellate e leghiste al Senato possono infatti contare su 167 voti a favore, mentre l'esecutivo guidato dall'allora segretario del Pd incassò a palazzo ...

Pensioni - la missione del governo giallo-verde. "A casa prima" : Carroccio e M5S pronti ad alleggerire la legge Fornero. Ma resta il nodo costi I punti dell'intesa M5S-Lega, il fact checking COMMENTO / I danni da riparare - di R. MARMO

governo giallo verde : prospettive e costi : Una spesa totale che si prennuncia secondo gli analisti intorno al 5% del Pil, iva inclusa perché ci sarebbe anche l'abolizione delle clausole di salvaguardia -

Pensioni - scuola - reddito minimo - cosa cambia con il governo giallo-verde? Video : C’è gia' chi come Matteo Renzi parla di “folli” proposte per quanto riguarda ciò di cui in questi giorni si parla sul patto di Governo tra Salvini e Di Maio. Se mai dovesse davvero nascere il nuovo Governo, si prospetta un' autentica rivoluzione dal punto di vista normativo su molti punti che interessano gli italiani. Sono ore febbrili queste, con Lega e M5S che sono sul punto di trovare l’intesa anche sui nomi dei ministri e del Premier dopo ...

governo giallo verde : il nuovo si può logorare ma il vecchio può resuscitare : Matteo Renzi ha impartito una lezione così limpida che non capisco come non sia diventata patrimonio universale. Renzi ha mosso la pancia del suo elettorato con la rottamazione mettendo al centro lo scontro generazionale, ha generato poi aspettative di cambiamento iperboliche che lo hanno fatto sembrare invincibile ottenendo con il suo 40% un risultato ancora fuori dalla portata di Lega e M5s.Sappiamo però come è finita: un ...