Il futuro della Chiesa dopo il grande scandalo

L'economia circolare - i nuovi mestieri e il futuro della Brianza : A Lucia Visconti Parisio, professore ordinario di Scienza delle Finanze all'Università Milano Bicocca , il compito di valutare gli impatti sul mondo produttivo delL'economia circolare in particolare ...

Lo scandalo che deciderà il futuro della chiesa : Nell’arco dell’ultimo ventennio, lo scandalo degli abusi sessuali sui minori ha aperto una crisi drammatica nel cattolicesimo mondiale e prodotto cambiamenti profondi nella chiesa di Roma. Leggi

Allegri - sono dichiarazioni d’addio? Il tecnico della Juventus parla così del futuro : La Juventus ha vinto lo scudetto, adesso è il momento di programmare il futuro ed in particolar modo a tenere banco è la decisione su Allegri e di Allegri. Ecco le parole dell’allenatore a Mediaset Premium: “E’ stata una stagione entusiasmante, è giusto che i ragazzi festeggino. Dobbiamo farlo anche perchè quattro anni così difficilmente si possono ripetere. Faccio i complimenti a tutti, alla squadra e a chi ha lavorato a Vinovo. ...

MotoGP - presente e futuro della MotoGP per Corrado Cecchinelli - direttore della tecnologia del Motomondiale : ... che moto vedremo nei prossimi 10-15 anni? È una domanda molto difficile, ed anche di più perché la MotoGP, come ogni sport tecnologico, non è un ambiente libero ed incondizionato, come ad esempio ...

Laura Boldrini fuori dal mondo. 'Big bang' e femminismo : delirio sul futuro della sinistra : 'Non possiamo galleggiare perché così ci estinguiamo. Con il Pd è importante dialogare ma anche il Pd deve sentire questa esigenza'. L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini , in una intervista a ...

Cosa significa il finale di Young Sheldon per The Big Bang Theory : una rivelazione che influenza il futuro della serie? : Sappiamo quanto The Big Bang Theory e il suo spin-off siano molto legati tra loro, ma il finale di Young Sheldon ha lanciato una grossa bomba che potrebbe sconvolgere o quantomeno anticiparci ciò che accadrà nella dodicesima - e forse ultima - stagione della longeva comedy CBS. Attenzione: spoiler sul finale di Young Sheldon e su The Big Bang Theory. L'episodio conclusivo della prima stagione della serie incentrata sull'infanzia di Sheldon ...

Basket - Della Valle lascia Reggio Emilia. L'Olimpia Milano nel suo futuro : L'esterno classe 1993 ha annunciato la separazione dal club emiliano con cui ha giocato quattro stagioni vincendo un'Eurochallenge e una Supercoppa

Mark Hamill sul finale di The Big Bang Theory 11 - in attesa del futuro della serie : “Voglio far parte del cast” (video) : Il finale di The Big Bang Theory 11 andrà in onda stanotte su CBS, e Mark Hamill ha anticipato qualcosa in merito alla sua partecipazione. L'attore di Star Wars apparirà in qualità di guest star interpretando se stesso - o comunque una possibile sua versione fittizia. Nel corso di un'intervista, il celebre Luke Skywalker non ha nascosto di essere da sempre un fan della sit-com, aggiungendo: "E se interpretassi una versione di me stessa ma ...

Le regole del delitto perfetto 5 ci sarà? L’annuncio sul futuro della serie ABC è imminente : La conferma sul futuro de Le regole del delitto perfetto 5 tarda ad arrivare: a differenza di altre serie ABC, come Grey's Anatomy prodotta dalla stessa società, la ShondaLand di Shonda Rhimes, per How To Get Away With Murder il rinnovo non è ancora arrivato nonostante siano passati quasi due mesi dalla messa in onda del finale di stagione negli Stati Uniti. Gli ascolti della quarta stagione non sono stati esaltanti, come d'altronde quelli ...

RAID DEI CASAMONICA A ROMA/ Raggi - è questo il futuro della Suburra sporca e degradata? : A ROMA, da quando Virginia Raggi è sindaco, non abbonda solo la spazzatura per le strade. I criminali spadroneggiano e picchiano chi si oppone, anche i disabili. MONICA MONDO(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:08:00 GMT)AMICA 13ENNE NUDA IN CHAT/ Foto osé e liceali sospesi, ma di chi è la vera immaturità?IL CASO/ Scalfari, Celentano e don Mazzi, di pontefice ne basta uno: fate come Patty Pravo

Calciomercato - Pasqualin scatenato : il futuro di Sarri e Allegri - l’innesto dell’Inter - la mossa in attacco della Juve e la decisione di Criscito : Il campionato di Serie A è nella fase finale ma già si pensa alla prossima stagione ed in particolare modo al mercato con mesi caldissimi sul fronte mercato e panchina. “La posizione di Sarri e’ instabile. A me pare difficile che possa restare e tutti gli indizi portano in direzione Chelsea. Il fatto che abbia affidato la sua procura per l’estero a un agente molto vicino alla dirigenza del Chelsea e’ un indizio”. ...

Ginnastica - Serie A 2018 : l’Italia e la forza della classe 2003. Villa - D’Amato e Iorio a braccetto a Milano : novità verso il futuro : La seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica ha ancora messo in mostra l’eccellente livello tecnico della fenomenale classe 2003 che gara dopo gara continua ad alzare il proprio livello e a guardare con sempre maggiore ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il gruppetto di Enrico Casella continua a stupire, compiendo sempre un salto in avanti per essere davvero competitive a livello internazionale: il mirino è puntato ...

Como Audio - gli speaker rétro con il futuro della musica dentro : Designer, Innovator, Audio Expert, Manufacturer. E fondatore di Como Audio. Così viene presentato sulla pagina del suo nuovo brand Tom DeVesto, italoamericano con casa a Como e passaporto tricolore, l’uomo che insieme a Henry Kloss ha fondato Tivoli Audio. Sono un mito quelle radio, per l’ottimo suono, per il design unico. “Avevo una compagnia che si chiama Tivoli”, racconta lui, maglione scuro e orecchino, come se fosse l’inizio di una favola. ...

Presente e futuro nelle parole di Adam Silver : perché questa è l'epoca d'oro della NBA : ... ma riguarda ovviamente anche la visibilità televisiva del prodotto NBA: "Abbiamo aperto accademie dove insegniamo il gioco e ci curiamo degli atleti secondo standard NBA in tante parti del mondo: ...