Il fuori onda di Casalino E Mentana blocca tutto

Tg La7 - fuori onda di Rocco Casalino. Ma Mentana rientra in studio : "Non abbiamo bisogno di mezzucci" : Nessun inganno, nessun tranello. Maratona Mentana intercetta un fuori onda di Rocco Casalino ma sceglie di non infierire, decidendo di tornare in studio.“No, non è corretto, usciamo” dice Enrico Mentana, nonostante fosse stato proprio lui lunedì pomeriggio ad interrompere in fretta e furia l’intervento di Tommaso Labate per collegarsi con Paolo Celata che, con cameraman a seguito, aveva avvicinato il capo della comunicazione dei Cinque ...

Taekwondo - Europei 2018 : Simone Crescenzi e Simone Alessio fuori al secondo incontro. Tutti i risultati della seconda giornata : Oggi a Kazan (Russia) si è svolta la seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo. Dopo il bronzo conquistato ieri da Vito Dell’Aquila, non arrivano gioie per l’Italia nelle gare odierne. Infatti i due azzurri impegnati sul tatami, Simone Crescenzi e Simone Alessio, sono stati entrambi eliminati nel secondo incontro disputato. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati e le medaglie assegnate in questa giornata. Partiamo dai -68 kg ...

Flavio Insinna conduttore al posto di Fabrizio Frizzi a L'Eredità?/ Dopo lo scandalo fuori onda il pubblico... : Flavio Insinna prende il posto di Fabrizio Frizzi a L’Eredità? È polemica sul web a causa dei suoi trascorsi ad Affari Tuoi, smascherati da Striscia la notizia.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:40:00 GMT)

Fondatore di Whatsapp lascia per disaccordi con Fb : "Mi prendo del tempo per godermi cose al di fuori dalla tecnologia" : Il coFondatore di Whatsapp, Jan Koum, membro del board dei direttori di Facebook, conferma che intende lasciare la società di Mark Zuckerberg. La notizia era stata anticipata dal Washington Post che ha parlato di scontro sulle politiche relative alla privacy di Facebook, la sua strategia e i suoi tentativi di indebolire il criptaggio sui dati."Lascio in un momento in cui la gente utilizza Whatsapp con più modalità di quanto ...

La Fondazione Opera Beato Bartolo Longo vince il Premio 'G. Soldini' nella Rassegna 'fuori Misura'di Treia - Macerata - : La Rassegna ha visto esibirsi tre compagnie teatrali in altrettanti spettacoli andati in scena nel teatro Comunale di Treia dal 20 al 22 Aprile 2018 ; un' occasione importante di confronto con realtà ...

Alessandro Di Battista risponde a Marina Berlusconi : "fuori dal Parlamento per mia volontà - non per una condanna" : Alessandro Di Battista risponde a Marina Berlusconi. "La Signora Marina Berlusconi ha rilasciato questa dichiarazione - scrive su Facebook l'ex deputato dei 5 stelle -: 'Mio padre si è conquistato un posto nei libri di storia, del signor Di Battista non credo che su questi libri troveremo grandi tracce'. Ha ragione, io non mi sono guadagnato un posto nei libri di storia. E mi sta bene così, mi accontento di aver fatto il ...

Grande Fratello 2018 - seconda puntata del 23 aprile in diretta. fuori Valerio (con polemica). Aida Nizar entra come concorrente : GF15 - Barbara D'Urso E’ già passata (più o meno) una settimana dall’inizio del Grande Fratello 2018, e per Barbara D’Urso è già tempo di tornare con la seconda puntata. A causa degli impegni di Champions League della Roma (la cui gara di andata contro il Liverpool sarà trasmessa in diretta proprio domani sera su Canale 5), il reality anticipa di un giorno e qui su DavideMaggio.it scatta come sempre il live blogging, per ...

GF 15 - lite fuoribonda tra Danilo e Lucia Bramieri : lite furibonda nella casa del Grande Fratello . Protagonisti della discussione, Danilo Aquino e Lucia Bramieri . Il tecnico romano si sarebbe offeso per una frase pronunciata dalla nuora del grande ...

Berlusconi fuori dai giochi - Di Maio e Salvini 'condannati' a stare insieme Video : Prende quota un accordo bipartitico Cinquestelle – Lega. La sfuriata molisana di Berlusconi, che ha precluso ogni possibilita' di dialogo con Di Maio e il suo movimento, ha rotto ogni residuale sintonia, peraltro gia' precaria, all’interno dello schieramento di centrodestra. Governo, Berlusconi è out: quasi rottura nel centrodestra La pantomina quirinalizia del leader di Forza Italia [Video], che evidentemente mal sopporta la eletta guida di ...

Barbara D'Urso - il video integrale della rissa fuorionda tra Paola Caruso e Fabiana Britto : parole vergognose : La rissa tra Paola Caruso e Fabiana Britto in diretta, e in versione integrale. Barbara D'Urso ha deciso di mandare in onda a Pomeriggio 5 lo scontro avvenuto una settimana fa tra le due procaci ...

Il fuori onda di Salvini al telefono con Casellati : "Ho sondato Di Maio..." : "Ciao Elisabetta, devi andare al Quirinale? Io ho sondato Di Maio ma qua... Mi ha detto "sto ragionando". Così Matteo Salvini, in una telefonata con Elisabetta Casellati, sentita dai cronisti. "Fai tu, fammi sapere - ha proseguito il segretario leghista rivolto alla presidente del Senato - Ho visto che la Ronzulli ha detto che è tutto chiuso. Io continuo testardamente e ingenuamente... Voi fate le vostre valutazioni". Intanto oggi il leader ...