Il Fmi contro il protezionismo | ' Restrizioni fanno male a tutti'

Argentina : ministro Economia - finanziamento Fmi contro volatilità dei cambi è misura 'preventiva' : Lo ha detto il ministro dell' Economia Argentina nel corso di una conferenza stampa tenutasi in piena apertura dei mercati e nelle ore in cui si consumava un nuova e fortissima pressione contro la ...

Argentina : Macri chiede aiuto a Fmi contro superdollaro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Fmi : Maurer - riforme contro indebitamento : Presente a Washington per partecipare al vertice del Fondo monetario internazionale , Fmi, e della Banca mondiale, il consigliere federale Ueli Maur...

Vertice Fmi e Banca mondiale : Maurer - riforme contro indebitamento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...