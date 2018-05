Il figlio di Roberta Ragusa | Credo nell' innocenza di mio padre

Omicidio Ragusa - il figlio di Roberta al fianco del padre al processo d’appello : Omicidio Ragusa, il figlio di Roberta al fianco del padre al processo d’appello Nel tribunale di Firenze si decide il destino di Antonio Logli, condannato in primo grado a 20 anni di reclusione con l’accusa di aver ucciso la moglie Roberta Ragusa. Al fianco dell’elettricista il primogenito Daniele, che in una memoria a favore del […]

Nel tribunale di Firenze si decide il destino di Antonio Logli, condannato in primo grado a 20 anni di reclusione con l'accusa di aver ucciso la moglie Roberta Ragusa. Al fianco dell'elettricista il primogenito Daniele, che in una memoria a favore del padre ha dichiarato: "Quella notte non sentii alcun litigio".

Rimane certo che il padre, Antonio Logli, sia innocente ma ciò non vuol dire che ha dimenticato la mamma, Roberta Ragusa, scomparsa dalla sua casa di Gello, in provincia di Pisa, tra il 13 e 14 gennaio del 2012. Lo ha precisato oggi, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, l'avvocato Beatrice Vestri, che assiste Daniele Logli, uno dei figli di Roberta Ragusa, che tramite ha presentato nei giorni scorsi una memoria difensiva deposita alla corte

Il figlio di Roberta Ragusa e Antonio Logli ha depositato una memoria in difesa del padre: "È innocente non sarebbe stato capace di uccidere mia madre né di sopportarne il peso".

Daniele Logli, figlio di Roberta Ragusa e Antonio Logli, ha scritto una lunga nota di difesa nei confronti di suo padre, scatenando però le polemiche in famiglia. La cugina di Roberta, Maria Ragusa,...

