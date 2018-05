Il fidanzato la picchia e la butta per terra | i passanti impassibili | Cose fra

Studentessa modello aveva segregato in casa il fidanzato : picchiato - seviziato e ustionato : La 22enne ha progressivamente allontanato l'uomo da amici e familiari, prendendo il controllo della sua vita e sottoponendolo a violenze continue fino a ustionarlo gravemente gettandogli acqua bollente addosso.Continua a leggere

Francesca Cipriani picchiata dall'ex fidanzato/ Via al processo : accuse di stalking e lesioni : Francesca Cipriani assente in aula, il suo ex fidanzato Marco Pavanello, l'avrebbe picchiata: a processo, accuse di stalking e lesioni, ecco cosa sarebbe accaduto.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:15:00 GMT)

Martina - picchiata dal fidanzato : Le Iene intervengono in suo soccorso : Martina ha 21 anni e sta con il suo ragazzo da quando ne ha 16. Quella storia adolescenziale è diventata un grande amore, ma dopo due anni di relazione iniziarono i primi problemi, con una serie di ...

Milano - violenta 19enne e picchia il fidanzato : il 25enne fermato in silenzio davanti al giudice : Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Risponderà di rapina e violenza sessuale. Subito dopo il fermo aveva detto: "Ero drogato, non ricordo"

Violentata e picchiata tutta la notte dal fidanzato - choc in Brianza : Violentata e picchiata dal suo fidanzato. Vittima delle violenze una ragazza di soli 20 anni che lo scorso 4 marzo, al culmine di una lite, è stata ripetutamente colpita dal compagno, un 40enne ecuadoriano di Carugate (Monza)...

Milano - rapina una coppia in auto : picchia il fidanzato e violenta la ragazza : Una coppia di ragazzi è stata aggredita ieri sera a Milano, in via Chopin, nel quartiere Vigentino: secondo il racconto delle vittime un giovane sudamericano li ha prima rapinati poi ha violentato la ragazza. ...

Milano : ragazza violentata durante una rapina - picchiato il fidanzato : Una coppia aggredita a Milano, lunedì sera in zona Ripamonti. Una 19enne è stata violentata, il fidanzato pestato e rapinato. I due si erano appartati in auto quando l'uomo si è avvicinato li ha ...

Rapina con violenza sessuale a Milano : un uomo armato violenta 19enne - picchia e deruba il fidanzato : I carabinieri della Compagnia Monforte di Milano stanno cercando di dare un nome all'uomo, descritto dalle vittime come un "sudamericano" che, nella tarda serata di lunedì ha aggredito una giovane coppia che si era appartata in auto in via Chopin, alla periferia di Milano, e ha violentato la ragazza di 19 anni e picchiato e Rapinato uno studente di 22.L'episodio è riportato oggi nelle pagine milanesi del quotidiano La Repubblica. I ...

Ragazza violentata a Milano/ 19enne stuprata davanti al fidanzato picchiato a sangue : Ragazza violentata a Milano, 19enne stuprata davanti al fidanzato picchiato a sangue. Orrore in via Chopin dove un sudamericano ha pestato un ragazzo per poi violentargli la fidanzata(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:22:00 GMT)

Coppia aggredita a Milano : lei violentata - picchiato il fidanzato - : I due giovani si erano appartati, la sera del 12 marzo, in fondo a via Chopin, nella periferia Sud della città. L'aggressore, descritto come "sudamericano", ha stuprato la 19enne e picchiato e ...