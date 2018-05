Il debito pubblico scrive il nuovo record | sfonda quota 2 300 miliardi

'debito pubblico : vivere senza catene' - un incontro per dialogare e capire le dinamiche dell'austerità : Ci saranno abbastanza risorse per il reddito di cittadinanza, per eliminare la legge Fornero o per diminuire le tasse in un Paese che ha il terzo debito Pubblico del mondo? Il peggiore in Europa dopo ...

Pisani-Ferry : debito italiano non è colpa del deficit pubblico : Studiando i dati della nostra economia , il professore arriva alla conclusione che sia stata la bassa crescita la causa principale dell'aumento del rapporto Debito Pil negli ultimi vent'anni e non il ...

debito pubblico - tagli alla spesa e aumenti fiscali non aiutano. Anzi - lo alimentano : di Walter Paternesi Meloni e Antonella Stirati* Negli ultimi anni il rapporto tra Debito pubblico e Pil è aumentato, non diminuito e questo – insieme a una informazione economica spesso tendenziosa o di cattiva qualità – potrebbe indurre molti a credere che le politiche di austerità in Italia non siano state fatte, o quantomeno che non siano state fatte a sufficienza [si vedano, rispettivamente, le dichiarazioni degli ex commissari ...

Bankitalia avverte : Italia vulnerabile per l'alto debito pubblico : "In Italia prosegue il rafforzamento delle condizioni finanziarie di famiglie e imprese", "si riducono i rischi per il sistema bancario" e "nel 2017 è proseguito il miglioramento delle finanze pubbliche". E' in un quadro complessivamente positivo che la Banca d'Italia rileva le "aree di fragilità" ed i possibili elementi di rischio che permangono nel sistema economico del Paese ."In Italia l'impatto sul costo medio dei titoli di ...

Bankitalia : debito pubblico elevato - Italia resta vulnerabile : 'L'alto livello del debito pubblico afferma Via Nazionale rende l'economia Italiana vulnerabile a forti tensioni sui mercati finanziari e a revisioni al ribasso delle …

CCF e detentori del debito pubblico italiano : un chiarimento : Si è impegnata a ricercare l'equilibrio tra incassi e pagamenti: ricerca che sventuratamente , ma prevedibilmente, ha comportato azioni pesantemente restrittive sull'andamento dell'economia e sta ...

Idee per curare il debito pubblico italiano : Marcello Messori Docente di Economia alla Luiss Guido Carli e direttore della Luiss School of European Political Economy La diagnosi che emerge dall'articolo di Guido Tabellini rispetto alla ...

Tesoro - responsabile debito pubblico Iacovoni : mercato ha già prezzato fine QE : Così Davide Iacovoni, responsabile del debito pubblico, ha commentato l'outlook di una politica monetaria meno accomodante da parte della Bce. In occasione di un briefing con i giornalisti, Iacovoni ...

Derivati sul debito : a processo Morgan Stanley - Grilli e Siniscalco. Corte dei Conti : “Denaro pubblico gestito come privato” : Il ministero dell’Economia ha mostrato “ignoranza e sottovalutazione” dei rischi nella gestione dei rapporti con Morgan Stanley. E ha “gestito denaro pubblico come se fosse privato”. Così tra fine 2011 e inizio 2012 la banca d’affari ha chiesto e ottenuto, senza che il Tesoro si opponesse, problemi il rispetto di una clausola di estinzione anticipata di un derivato sul debito pubblico. Una scelta costata miliardi di ...

Trump porta gli Usa a un debito pubblico record : «Più alto di quello italiano» dopo la riforma delle tasse : ... nel 2023 il rapporto debito-pil statunitense si attesterà al 116,9%, superando il 116,6% dell'Italia e affermandosi come il terzo più elevato fra le economie avanzate e uno dei più alti al mondo. ...

debito pubblico : consoliamoci. Neppure quello degli altri paesi sarà mai estinto : Come per il re nudo qualche voce isolata sta cominciando a ribadire quello che abbiamo umilmente riportato nei nostri precedenti incontri. Non solo il Debito pubblico italiano non sarà mai estinto ma ...

Il debito pubblico è una questione di interessi : di Antonino Iero* Il dibattito sul debito pubblico italiano raramente ha brillato per lucidità. Senza voler riprendere la sterminata letteratura che lo riguarda, possiamo affermare che (in prima approssimazione) si affrontano due schieramenti: da un lato c’è chi ritiene che di esso non ci si debba preoccupare troppo e sostiene tale tesi a dispetto dell’evidenza; dall’altro ci sono quelli che lo considerano invece un problema, con sfumature ...

BANKITALIA - debito PUBBLICO/ Aumento per il salvataggio delle banche venete : La Banca d'Italia ha reso noto il dato sul DEBITO PUBBLICO a febbraio. Ma BANKITALIA ha anche evidenziato un Aumento del dato del 2017 per l'intervento sulle banche venete(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 12:51:00 GMT)

Stati Uniti - da riforma fiscale di Trump debito pubblico alle stelle : La riforma fiscale approvata negli Stati Uniti prima di Natale e l'aumento della spesa pubblica e militare faranno crescere l'economia statunitense