Il contratto di governo sarebbe in arrivo Intanto la bozza diventa un caso

Governo - passi avanti sul contratto. Salvini : 'Siamo al tratto finale'. Di Maio : 'Forse domani si chiude' : È durato circa due ore il vertice serale tra M5S e Lega sul tema Governo. Il leader dei Cinquestelle ha parlato subito dopo la conclusione del summit: 'Il punto nevralgico è il contratto, qui ci sono ...

Immigrazione - debito - missioni all'estero : ecco la prima bozza del contratto di governo : Via le sanzioni alla Russia L'equilibrismo in politica estera è una specialità italiana e anche un governo giallo-verde confermerebbe le linee guida degli ultimi anni. Si afferma subito la fedeltà ...

Martina - Pd : 'contratto di governo inquietante : l'Italia non merita tutto questo' : '#contrattodigoverno inquietante. Tra ipotesi di uscite dall'Euro e pericolosi comitati paralleli Lega e M5S stanno giocando con la credibilità del Paese. Si fermino. l'Italia non merita tutto questo'.

Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo. "Contratto in bilico"

Governo - bozza contratto : ci sono anche misure per uscita da Euro. Ma M5s-Lega : “E’ vecchia - moneta unica non si discute” : uscita dall’euro, ritiro delle sanzioni alla Russia e conflitto di interessi. Poi legge anticorruzione e richiesta alla Bce di cancellare 250 miliardi di debito pubblico all’Italia. Tutto supervisionato da un comitato di riconciliazione parallelo al consiglio dei ministri. E’ quanto contenuto in una prima bozza del contratto di Governo a cui stanno lavorando Lega e M5s e pubblicato in esclusiva dall’Huffington post. Una ...

Il Pd attacca M5S e Lega sul contratto di governo : "Irresponsabili" : Raffica di critiche, sui social e sulle agenzie di stampa, da parte del Pd che attacca M5S e Lega dopo la pubblicazione della bozza (in esclusiva Huffpost) del contratto per il programma di governo."Nel contratto di governo Lega e Movimento Cinque stelle gettano la maschera e fanno vedere quelli che sono: irresponsabili che vorrebbero portare l'Italia al massacro e alla bancarotta con scelte nettamente antieuropee e che vanno soprattutto contro ...

Roma, 15 mag. (AdnKronos) – "#contrattodigoverno inquietante. Tra ipotesi di uscite dall'Euro e pericolosi comitati paralleli Lega e M5S stanno giocando con la credibilità del Paese. Si fermino. L'Italia non merita tutto questo". Lo scrive il reggente Pd, Maurizio Martina, su twitter.

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Ci sono temi da chiarire - i nomi vengono dopo”. Salvini sul contratto : “Siamo al tratto finale” : Il bollettino della giornata sul Governo M5s-Lega è come al solito all’insegna degli alti e dei bassi. Resta la differenza dei toni – Salvini più “realista”, Di Maio più ottimista -, ma i tavoli di lavoro sul patto per il programma continuano. Resta il problema, ancora insormontabile, del nome da spendere come presidente del Consiglio: se i 5 stelle restano su Giuseppe Conte, i leghisti, dopo aver bruciato il loro Giulio ...

contratto di governo M5s-Lega : “Uscita dall’Euro e nascita di un comitato di conciliazione” : Uscita dall'Euro, nascita di un comitato di conciliazione parallelo al Consiglio dei ministri, no sanzioni alla Russia di Putin e richiesta di cancellare 250 miliardi di euro di debito a Draghi, oltre a flat tax e reddito di cittadinanza: ecco tutti i punti previsti nel Contratto di governo tra M5s e Lega pubblicato dall'HuffPost.Continua a leggere

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Più eurocrati attaccano - più sono motivato”. Salvini sul contratto : “Siamo al tratto finale” : Il bollettino della giornata sul Governo M5s-Lega è come al solito all’insegna degli alti e dei bassi. Resta la differenza dei toni – Salvini più “realista”, Di Maio più ottimista -, ma i tavoli di lavoro sul patto per il programma continuano. Resta il problema, ancora insormontabile, del nome da spendere come presidente del Consiglio: se i 5 stelle restano su Giuseppe Conte, i leghisti, dopo aver bruciato il loro Giulio ...