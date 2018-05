Il Confine | Rai 1 racconta la Prima Guerra Mondiale con un triangolo amoroso

IL Confine/ Al via la miniserie di Rai 1. Anticipazioni del 15 maggio : un amore nel fuoco della guerra : Il CONFINE, Anticipazioni del 15 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Tre ragazzi di Trieste vivono amori segreti e proibiti, nel sottofondo della Prima guerra Mondiale.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 07:30:00 GMT)

Il Confine - dal 15 maggio su Rai 1 una fiction sulla Grande Guerra : Il Confine è la nuova fiction in due puntate che andrà in onda il 15 e 16 maggio su Rai 1 prodotta per celebrare il centenario della Prima Guerra Mondiale.

Il Confine prima puntata fiction Rai 1 : trama e anticipazioni 15 maggio 2018 : IL Confine prima puntata. Martedì 15 e mercoledì 16 maggio 2018 va in onda su Rai 1 in prima serata la nuova fiction sulla prima Guerra Mondiale. Scopri trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE Il Confine prima puntata della nuova fiction Rai 1 sulla prima Guerra Mondiale La mini serie è una coproduzione Rai fiction con PayperMoon e vede alla regia Carlo Carlei. Il soggetto è di di Laura ...

La miniserie Il Confine su Rai1 con Filippo Scicchitano - anticipazioni dalla conferenza stampa : Questa mattina è stata presentata la miniserie Il Confine, una coproduzione Rai Fiction e PayperMoon Italia che racconta la prima Guerra Mondiale attraverso gli occhi di tre giovani amici di Trieste. Il prodotto andrà in onda su Rai1 in due puntate, il 15 e il 16 maggio. In conferenza stampa, Andreatta ha definito la storia dal titolo emblematico: "Il Confine è temporale ma anche emotivo. Il Confine è anche quello di Trieste. Questo racconto ...

Il Confine - la nuova fiction di Rai 1 : ecco quando va in onda - cast e trama : nuova fiction in arrivo su Rai 1: si chiama Il Confine, la serie in due puntate diretta da Carlo Carlei. ecco le anticipazioni, cast e trama La Rai continua a puntare sulla fiction. Dopo il successo di “Sirene“, “La strada verso casa” e la recente “Il Capitano Maria“, è arrivato il momento di puntare su “Il Confine“. Si tratta di una serie composta da due puntate con protagonisti Filippo ...