Il Confine | le anticipazioni della prima puntata

IL Confine - anticipazioni cast e trama della fiction di Rai 1 (15 e 16 maggio) : Il 15 e 16 maggio (stasera e domani sera, dunque) andrà in onda in prima serata su Rai 1, alle ore 21.25, la fiction Il CONFINE, un nuovo prodotto targato Rai fiction e PayperMoon e che vede alla regia Carlo Carlei. La miniserie in due puntate ci mostrerà uno spaccato dell’Italia durante la Prima Guerra Mondiale in cui saranno protagonisti tre giovani ragazzi, spettatori in prima linea del corso della Storia. Per quanto riguarda la ...