Il confine | la serie sulla Prima Guerra Mondiale in onda su Rai 1

Il confine : Stasera e domani su Rai1 la mini Serie TV di Carlo Carlei : Il film in due appuntamenti, racconta il dramma della Prima Guerra Mondiale, visto attraverso gli occhi di tre giovani amici interpretati da Filippo Scicchitano, Caterina Shulha e Alan Cappelli Goetz.

IL confine/ Al via la miniserie di Rai 1. Anticipazioni del 15 maggio : un amore nel fuoco della guerra : Il CONFINE, Anticipazioni del 15 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Tre ragazzi di Trieste vivono amori segreti e proibiti, nel sottofondo della Prima guerra Mondiale.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 07:30:00 GMT)

Tre amici sul "confine". La serie che spiega la nostra Grande Guerra : 'La storia siamo noi' sembra ribadire il regista Carlo Carlei con la sua miniserie in due puntate Il confine che andrà in onda in prima serata su Raiuno martedì e mercoledì prossimi, il 15 e 16 di ...