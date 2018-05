blogo

: Il Confine, Filippo Scicchitano a TvBlog: 'Bruno Furian non è una figura banalmente eroica… - tvblogit : Il Confine, Filippo Scicchitano a TvBlog: 'Bruno Furian non è una figura banalmente eroica… - InfoMarida : Il Confine | Filippo Scicchitano è Bruno Furian: - SpettacoloMania : #llConfine @alancappelli 'racconta qualcosa di vero del passato con una metafora chiara sul presente'… -

(Di martedì 15 maggio 2018)è uno dei protagonisti de Il, miniserie che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, il 15 e il 16 maggio.ha intervistato l'attore romano a margine della conferenza stampa di presentazione della miniserie. prosegui la letturaIl: "non è unaeroica, mi ha affascinato il suo coraggio" (Video) pubblicato su.it 15 maggio 2018 06:19.